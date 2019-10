Londoner Unterhaus berät über Brexit-Gesetz

Nachdem am vergangenen Samstag auch der neue Brexit-Deal Boris Johnsons im Londoner Unterhaus durchgefallen ist und Parlamentssprecher John Bercow am gestrigen Montag eine erneute Abstimmung untersagte, berät das House of Commons am heutigen Dienstag in zweiter Lesung über das Gesetz zur Ratifizierung des Brexit-Vertrages. DER STANDARD begleitet die Parlamentssitzung wieder mit einem Liveticker.