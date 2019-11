ATP Finals: Thiem vs. Federer ab 21 Uhr

Das letzte große Highlight der Tennissaison steht auf dem Programm: Dominic Thiem trifft im ersten Gruppenspiel auf Roger Federer. Thiem hat sich nach einem zweistündigen Training mit Rafael Nadal am Samstag, etwas mehr als 24 Stunden vor seinem ersten Gruppenmatch bei den ATP Finals in London, nochmals zu seinen Aussichten für seine vierten ATP Finals en suite geäußert. Der 26-jährige Weltranglisten-Fünfte wirkte am Tag vor seinem Auftaktmatch gegen Roger Federer fokussierter und auch zuversichtlicher denn je.