Entscheid der Grünen zu Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP steht an

Seit Sonntagmittag wartet alles auf die Grünen: Nach dem Sondierungsmarathon bis zum Wochenende beriet ihr erweiterter Bundesvorstand über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP – oder eben eine Absage an Kurz-Köstinger & Co. Nach der internen Abstimmung in der Wiener Urania gibt Grünen-Chef Werner Kogler im Presseclub Concordia das Ergebnis bekannt.