London-Halbfinale: Thiem vs. Zverev, 21 Uhr

Dominic Thiem bestreitet sein erstes Halbfinale im Rahmen der ATP Finals gegen Alexander Zverev. Der Titelverteidiger aus Deutschland setzte sich am Freitagabend im letzten Gruppenmatch des Events in der Londoner O2-Arena gegen den Russen Daniil Medwedew nach 78 Minuten mit 6:4,7:6(4) durch und sicherte sich so den letzten Semifinalplatz.