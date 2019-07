Finanzen & Börse Pensionskassen: Für 2003 drohen weitere Kürzungen Kassen heuer alle im Minus - Schlechtes Omen für "Abfertigung neu" Redaktion

Wien - Im kommenden Jahr muss ein wachsender Teil der fast 40.000 Bezieher einer Zusatzrente einer privaten Pensionskasse mit der Kürzung ihres Bezuges rechnen. Die Senkungen werden noch stärker ausfallen als heuer, wenn sich die Börsen bis Ende 2002 nicht deutlich erholen.Heuer mussten 4700 der rund 34.300 Bezieher einer Zusatzpension eine Kürzung von durchschnittlich drei Prozent hinnehmen, nachdem die Veranlagungen im Vorjahr im Schnitt mit einem Verlust von 1,5 Prozent abschlossen. 2002 liegen nach Angaben der Branche die Veranlagungs-und Risikogemeinschaften (VRG) noch höher im Minus, im Schnitt bei null bis fünf Prozent, teils sogar im zweistelligen Bereich. Reserven weitgehend verbraucht "Es gibt 2003 sicher mehr Betroffene, weil Reserven, die wir in guten Jahren bilden konnten, mittlerweile doch weitgehend verbraucht sind", sagt der Pensionskassen-Manager Peter Prieler. Schwankungsrückstellungen, um schlechte Veranlagungsjahre "durchtauchen" zu können, seien nur für ein oder zwei schwierige Jahre gedacht, erklärt Prieler. Nach bisherigen Erfahrungen gebe es "drei schlechte Jahre hintereinander nur alle 100 Jahre", sagt der Chef der APK Pensionskasse, Christian Böhm. Während 2001 noch zumindest drei Viertel der Anlageverluste durch Schwankungsrückstellungen aufgefangen werden konnten, wird das heuer nicht mehr möglich sein. Der Puffer sei möglicherweise so klein, dass bei den beitragsorientierten Modellen - nur dort sind Kürzungen möglich - die Verluste unter Umständen im vollen Umfang an die Versicherten weitergegeben werden müssen, warnt Prieler. Jüngere, betriebliche Kassen, die nicht mehr in den Genuss der sehr guten Ertragsjahre der 90er-Jahre gekommen sind, werde dies stärker treffen als die überbetrieblichen, länger bestehenden älteren Kassen. Böhm sieht aufgrund dieser Erfahrungen die von der "Abfertigung neu" geschürte Erwartung einer Rendite von sechs Prozent als nicht erreichbar an. (spu, APA, DER STANDARD, Printausgabe 3.8.2002)