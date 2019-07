Griechischer Experte bestimmt maßgeblich mit, was der Chef der UN-Waffeninspektoren in seinen Zwischenberichten dem UN-Sicherheitsrat vorträgt

Bild nicht mehr verfügbar. Der griechische Experte Dimitri Perricos Foto: REUTERS/Peter Andrews

Wien - Der Grieche Dimitri Perricos (66) ist als Vizechef der UN-Waffenkontrollkommission (UNMOVIC) der eigentliche "Macher" in Bagdad. Er bestimmt maßgeblich mit, was sein Chef Hans Blix letztlich in seinen Zwischenberichten dem Weltsicherheitsrat vorträgt. "Offenbar steigert der Irak stets dann seine Aktivitäten, wenn eine wichtige Sicherheitsratssitzung ins Haus steht", bemerkte er am Wochenende nüchtern mit Blick auf die Verschrottung erster ballistischer Kurzstreckenraketen des Typs El-Samud-2.

Der freundliche Grieche weiß, wovon er spricht: Erste Erfahrungen mit dem Regime in Bagdad sammelte er bereits 1991. Damals wurde er als Chefinspektor für die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) in den gerade im Golfkrieg geschlagene Irak geschickt. Bei der Behörde in Wien begann der promovierte Chemiker bereits 1972.

Der aus der Hafenstadt Piräus stammende Perricos war auch an anderen Brennpunkten der IAEO-Arbeit an führender Stelle tätig. So war er als Abteilungsleiter unter anderem verantwortlich dafür, dass Nordkorea - wie der Irak nach Auffassung der USA Teil der "Achse des Bösen" - die 1993 eingegangenen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Atomprogramm einhält. Dass die Führung in Pjöngjang dennoch die Entwicklung von Atomwaffen vorantrieb, konnte der an der Universität Athen ausgebildete Experte allerdings nicht verhindern.

Perricos überprüfte außerdem Atomanlagen in Pakistan und leitete ein Überwachungsteam in Südafrika nach dem Eingeständnis des Landes, Jahre lang an einem geheimen Atomwaffenprogramm gearbeitet zu haben. Seit Mai 2000 ist der Vater von drei Kindern bei der UNMOVIC in New York Direktor.(APA/dpa)