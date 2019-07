Erik Berger moderiert "Die Neun - Österreich im Bild" Foto: Austria 9

Am 9. März startet Austria 9 TV sein neues Infotainment-Magazin "Die Neun - Österreich im Bild". Das 25-Minuten-Magazin biete "Information und Unterhaltung zum Feierabend", so der Sender. Ausgestrahlt wird es täglich von Montag bis Freitag um 17.45 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Erik Berger. Außerdem interviewt Ex-Miss World Ulla Weigerstorfer jeden Freitag österreichische Prominente an "außergewöhnlichen Orten".



Conrad Heberling, geschäftsführender Gesellschafter: "Bei Austria 9 TV erfahren die Zuseher Interessantes aus der Welt der Celebrities, wer mit wem wo gesehen wurde, welche Premieren es lohnt, zu besuchen, welche Konzerte, Kunstausstellungen, Museen und Sehenswürdigkeiten in Österreich derzeit angesagt sind "

Die Sendung ist ein gemeinsames Produkt von Austria 9 TV und Planet Media Production GmbH. Geschäftsführerin und Produzentin, Sonja Resch über die Zusammenarbeit: "Die Neun - Österreich im Bild" hebt sich mit seinen typisch österreichischen Beiträgen und Magazinen ab. Diese werden nahe beim Zuseher sein - bodenständig, charmant und trendy zugleich. Ein zeitgemäßes Format, das die Zuseher in schönen Bildern über die aktuellsten Themen informiert." (red)