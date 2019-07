Nach 30 Jahren ging der erste E-Mail-Dienst für PrivatanwenderInnen in den Ruhestand - In vielen Bereichen war man Vorreiter

Nach 30 Jahren endete am 30. Juni ein Stück IT- und Computergeschichte: Compuserve Classic wurde eingestellt. Compuserve vergab als erster Dienst E-Mail-Adressen an PrivatanwednerInnen, führte Onlinechats in Echtzeit und eine Datentransfer-Protokoll ein, lange bevor das Internet standardisiert und von der breiten Öffentlichkeit entdeckt wurde.

Das Ende

Die Mitteilung zum Compuserve-Ende sorgte bei den Internet-AnwenderInnen der ersten Stunde für eine Welle von gefühlsbetonten Abschiedsaktionen, so etwa im Blog von Robert S. Anthony. Compuserve vergab zwischen 1979 und 1998 - in diesem Jahr wurde man von AOL übernommen - kryptische NutzerInnenkennungen und E-Mail-Adressen in Form einer Zahlenfolge. Das System das Mail-Adressen wir 72426,9433 generierte, wird nun endgültig abgedreht.

Führender Online-Dienst

Mit seinen zahlreichen Innovationen - E-Mail für Privatpersonen (1979), Onlinechats in Echtzeit (1980), ein Datentransfer-Protokoll (1981) und auch der Zugang zu Archiven, Foren, Medien und ein den Online-Shops, führten dazu, dass Compuserve 1994 mehr als 1,7 Millionen NutzerInnen weltweit aufwies und damit zum führenden Online-Dienst weltweit wurde.

Die Geschichte

Die Anfänge von Compuserve reichen zurück bis ins Jahr 1969. Damals wurde das Unternehmen als Tochterfirma der US-amerikanischen Versicherung Golden United Life gegründet. Compuserv war damals die IT-Tochter und betrieb Großrechner. 1979 startete Compuserve dann in den USA einen eigenen Online-Dienst für PrivatkundInnen - samt mit E-Mail und der Möglichkeit sich Textseiten und zahlreiche Dienste in die Wohnzimmer zu holen - damals auch noch zu einer stolzen Summe. Als der Steuerberatungs-Dienstleister "H&R-2Block" später Compuserve übernahm, wurde der Online-Dienst großzügig ausgebaut. Compuserv war vor allem ein Treffpunkt zum Gedankenaustausch und Plattform vieler (hitziger) Debatten. Zahlreiche IT-Masterminds debattierten dort mit den AnwenderInnen - legendär etwa Apple-Mitgründer Steve Wozniak, der im Oktober 1983 zwei Stunden im Forum der Apple-Nutzergruppe bei Compuserve Fragen beantwortete.

Der Anfang vom Ende

Compuserves Ende wurde in den 90er Jahren mit dem Aufstieg von AOL eingeläutet. Das US-Unternehmen war in der Vermarktung seiner Produkte besser und schneller. Da die Konkurrenz zahlriche Dienste bald kostenlos anbot, Compuserve aber bei seinem Bezahlmodell blieb, verlor Compuserve seine bis zu diesem Zeitpunkt noch immer vorhandene Alleinstellung. Immer mehr Funktionen wurden von Mitbewerbern übernommen und so begann der KundInnenstock rasch zu schwinden. So wurde Compuserv im Jahr 1998 dann schließlich auch von AOL übernommen.(red)