Bei einer Streifenfahrt in Dora war ein Sprengsatz unter ihrem Fahrzeug explodiert

Bagdad - Bei einem Anschlag in einem südlichen Randbezirk von Bagdad sind am Mittwoch fünf irakische Polizisten getötet worden. Bei einer Streifenfahrt in Dora war ein Sprengsatz unter ihrem Fahrzeug explodiert, berichtete die Nachrichtenagentur Aswat al-Irak unter Berufung auf die Polizei. Drei weitere Beamte erlitten Verletzungen. Bis vor eineinhalb Jahren war der Bezirk Dora Schauplatz brutaler Kämpfe und Übergriffe rivalisierender schiitischer und sunnitischer Milizen.

Südlich von Bagdad kaperten indes Bewaffnete einen Autobus, der sich auf dem Weg nach Hilla befunden hatte. Elf Reisende wurden entführt, bestätigten Sicherheitskreise. (APA)