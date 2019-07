Wien - "Herzlich Willkommen bei der wohl berühmtesten Wohnbaugesellschaft Österreichs", so begrüßen die beiden Geschäftsführer der Buwog am Donnerstag Journalisten bei ihrer Pressekonferenz. Auch wenn Daniel Riedl und Gerhard Schuster mit der medialen Aufmerksamkeit rund um die mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten bei der Privatisierung und dem folgenden Verkauf an die Immofinanz im Jahr 2004 nicht vollends ignorieren können, wollen sie heute die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im Vordergrund wissen.

Seit 2004 ist die Buwog Teil der Immofinanz/Immoeast-Gruppe und stehe auf einer soliden Basis, erklärt Riedl. 300 Millionen Eigenkapital, rund 32.000 Wohnungen mit einem Portfoliowert von über zwei Milliarden Euro und einen anvisierten Umsatz von 164 Millionen Euro an Mieteinnahmen führt er als Argumente ins Treffen. Die meisten Wohnungen befinden sich in Kärnten, gefolgt von Wien und der Steiermark.

Derzeit seien österreichweit 1.000 Wohneinheiten im Wert von 200 Millionen Euro in Bau. Das Neubauvolumen habe sich seit der Privatisierung 2004 mehr als vervierfacht, sagt Gerhard Schuster. Dabei setze die Buwog vor allem auf hohe Qualität im Neubau und im Management des Wohnbaubestandes. Besonders wichtig seien hohe Energieeffizienzstandards sowie eine individuelle architektonische Gestaltung.

Im Raum steht zudem eine Expansion. "In den Westen" werde es gehen, ins benachbarte Ausland, Genaueres wollten die beiden Geschäftsführer am Donnerstag aber noch nicht kundtun. Näheres werde man "in einigen Wochen, vielleich in ein, zwei Monaten" berichten können, so Riedl. Beim Gewinn für das laufende Geschäftsjahr 2009/2010 zeigen sie sich optimistisch, er würde zumindest auf dem Niveau des Vorjahres liegen (Anm.: 2008/09 betrug das EBITDA 84,6 Millionen Euro). Auch bei der Bewertung des Immobilienportfolios erwartet Riedl keine negativen Überraschungen, schließlich bilanziere die Buwog (anders als bei der Immofinanz, die nach IAS bilanziert) nach dem UGB - eine signifikante Abwertung sei also nicht zu erwarten. Dazu komme ein außergewöhnlich hoher Vermietungsgrad von rund 99 Prozent; die Leerstände würden auch nicht steigen, ergänzte Co-Geschäftsführer Gerhard Schuster. Darüber wird sich nicht zuletzt auch die Immofinanz freuen: "Wir haben gute Arbeit geleistet, auch für die Aktionäre der Immofinanz", sagt Riedl. (rom, derStandard.at, 4.3.2010)