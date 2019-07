Royer hofft in Köln auf den Durchbruch, Ingolstadt ist fast ein österreichisches Team

Bild nicht mehr verfügbar. Royer steigt in die großen Fußstapfen von Prinz Poldi. Foto:Frank Augstein/AP/dapd

Köln - Drei Wochen vor der ersten deutschen Bundesliga beginnt die zweite, acht Österreicher kicken mit. Daniel Royer wurde von Hannover an den Absteiger Köln verliehen, der 22-Jährige hofft, "es im zweiten Anlauf zu schaffen". Er sollte am Sonntag in Braunschweig als linker Flügel der Startformation angehören und somit jene Position einnehmen, die der zu Arsenal abgewanderte Lukas Podolski innehatte. Royer scheut den Vergleich: "Keiner von uns ist wie Podolski, der ist Weltklasse." Dass Kevin Wimmer mittun darf, ist zumindest nicht auszuschließen.

Ein anderer berühmter Absteiger, die Hertha aus Berlin, hat Daniel Beichler zurückgeholt, er sammelte Praxis bei Ried. In der Vorbereitung überzeugte Beichler, das unterscheidet ihn von Marco Djuricin, er wurde ins Amateurteam degradiert. Köln und Berlin werden als Titelfavoriten gehandelt.

Ingolstadt gilt als krasser Außenseiter, das hat aber nicht ausschließlich damit zu tun, dass gleich drei Österreicher, Tormann Ramazan Özcan, Ümit Korkmaz und Christoph Knasmüllner, im Kader stehen. Ronald Gercaliu, der bei der EM 2008 dabei war, versucht einen Neustart, Erzgebirge Aue hat zugeschlagen. (red, DER STANDARD 3.8.2012)