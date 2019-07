Wien - Kritik an der Forschungspolitik der Regierung übt die Bundeskonferenz der Universitätsprofessoren (Proko). Deren Chef, Johannes Koder, forderte am Donnerstag in einer Aussendung "auf eine seit Jahren andauernde, inhaltslose Ankündigungspolitik zu verzichten und in vernünftiger Weise für eine wenigstens ausreichende finanzielle Absicherung der Forschungsförderung zu sorgen".

Anlass für die Professoren-Kritik ist die Ankündigung von Bildungsministerin Elisabeth Gehrer (V) und Infrastrukturminister Hubert Gorbach (F) bei den Alpbacher Technologiegesprächen, noch im Herbst die Forschungsförderung neu organisieren zu wollen. Koder erinnert daran, dass bereits im Vorjahr der damalige Infrastrukturminister Mathias Reichhold (F) diese Reform mit großen Worten angekündigt habe, "ein durchdachtes Konzept gab es offensichtlich nicht, passiert ist seither auch nichts".

Vage Ankündigungen würden der österreichischen Forschungslandschaft nicht weiter helfen, meint der Professoren-Vertreter. Wichtiger wäre es, das bestehende System mit einer angemessenen Finanzierung auszustatten und endlich jene Forschungsquote von 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erreichen, von der die Regierung seit Jahren spricht. Stattdessen erlebe der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) eine der ärgsten Finanzkrisen seit seiner Gründung, gerechnet werde heuer mit einem Budgetrückgang von 20 Prozent.

ÖH fordert Notfallpaket

Die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) schließt sich den Forderungen der Professorenkonferenz nach Handlungen in der Forschungspolitik an und fordert ein Notfallpaket von 250 Mio. Euro für Lehre und Forschung. "Nur mit diesem Notfallpaket kann der Lehrbetrieb gesichert und die Forschung vorangetrieben werden", so der stellvertretende ÖH-Vorsitzende Ralph Schallmeiner in einer Aussendung.

Ohne dieses Geld würden die Universitäten nie "Weltklasse"-Niveau erreichen können, geschweige denn hochwertige Bildung und Ausbildung garantieren können. Gerade innovative Forschungsprojekte von Dissertanten seien durch die Sparmaßnahmen besonders betroffen. Hier bedürfe es einer Förderung und keiner finanziellen Aushungerung, meinte ÖH-Chefin Patrice Fuchs. (APA)