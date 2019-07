Die Deutschlandtochter des börsenotierten Vorarberger Internetwetten-Anbieters betandwin AG - die betandwin e.K. - hat ihre Kooperation mit der Deutsches SportFernsehen GmbH (DSF) um ein weiteres Jahr verlängert. Es handle sich um ein "umfassendes Gesamtpaket", sagte betandwin-Sprecherin Karin Klein am Dienstag auf APA-Anfrage.

Die Partnerschaft von betandwin.de und DSF umfasst Werbeschaltungen im Fernsehprogramm des DSF, im DSF-Teletext sowie umfassende Werbung im Angebot von Sport1.de. Hier ist betandwin unter anderem mit verschiedenen Online-Werbepräsentationsformen wie interaktiven Wettboxen auf allen Leitseiten, mit Livewetten-Applikationen in den Livetickern und redaktionell integriert in Volltextmeldungen vertreten.

Der Inhaber der deutschen betandwin-Tochter Steffen Pfennigwerth bezeichnete DSF und Sport1 als "ideale Werbepartner für betandwin".

betandwin.de bietet Wettfreunden das größte Sportwettenangebot Deutschlands an. Täglich werden bis zu 4.000 verschiedene Wetten aus mehr als 30 Sportarten angeboten. Das Unternehmen betandwin e.K. ist seit 1990 in Deutschland lizenziert und hat seinen Sitz in Neugersdorf (Sachsen). (APA)