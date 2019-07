Bild nicht mehr verfügbar. Keine Lichtblicke für Frauen in der Katholischen Kirche sieht die Vorsitzende des kfbö Hauft. Foto: Reuters/Rossi

Bonn/Wien - Das neueste Vatikan-Dokument von Kurienkardinal Joseph Ratzinger gegen feministische Strömungen ist in Österreich und Deutschland auf scharfe Kritik, aber auch auf Lob gestoßen. Die Katholische Frauenbewegung Österreichs (kfbö), sowie FDP und Grüne in Deutschland sprachen sich scharf gegen das Dokument der vatikanischen Glaubenskongregation aus. Begrüßt wurde das Schreiben hingegen von der Deutschen Bischofskonferenz und der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd).

Die Frau als "Objekt theoretischer Betrachtungen"

In dem Schreiben werde die Frau als "Objekt theoretischer Betrachtungen, statt als eigenständiges Subjekt und gleichberechtigte Partnerin" gesehen, bemängelte kfbö-Vorsitzende Margit Hauft in einer Aussendung vom Samstag. Hauft kritisierte außerdem, in dem Text vom "kirchlichen Männergremium" Glaubenskongregation würden "alte Rollenbilder verfestigt, statt sie aufgrund der Herausforderungen der Zeit kritisch zu hinterfragen". Das aus einer "patriarchalen, weltfremden Perspektive" verfasste Dokument werde "nichts Positives für Männer und Frauen bewirken, sondern eher dem Ansehen der Kirche schaden", meinte die kfbö-Vorsitzende.

Biologische Besonderheit der Frau

Das am Samstag veröffentlichte Schreiben, das über weite Strecken die biologische Besonderheit der Frau betont, zeige eine "illiberale und vorsintflutliche Realitätsfremdheit", sagte die familienpolitische Sprecherin der deutschen FDP, Ina Lenke, der "Berliner Zeitung". Die sozialpolitische Sprecherin der deutschen Grünen, Ekin Deligöz, fügte hinzu: "Die Kirche ist wohl zwischen Mittelalter und Neuzeit hängen geblieben - dabei sind die Zeiten der Inquisition und der Hexenverbrennung vorbei."

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl Lehmann, sprach dagegen von einem "gewichtigen Schreiben". Er räumte ein, das vom Papst ausdrücklich gebilligte Dokument zur "Frauenfrage" könne manchem Leser wie eine Herausforderung erscheinen. Der Ratzinger-Brief wisse von der Spannung zwischen den Geschlechtern, die nicht selten in Unterordnung und Diskriminierung der Frau ende. Auch werde die Aufgabe der Frau nicht auf die Mutterschaft reduziert. Lehmann fügte hinzu: "Die intensive Beschäftigung mit dem Grundgedanken könnte zu einer heilsamen Herausforderung werden."

Kritik an feministischen Tendenzen

Das 37-Seiten-Schreiben der Glaubenskongregation wendet sich im Kern gegen eine Auffassung der "Rivalität der Geschlechter". Zudem kritisiert es feministische Tendenzen, die Verschiedenheit zwischen Mann und Frau vor allem historisch und kulturell zu erklären, biologische Unterschiede aber auf ein Minimum zu reduzieren. Eine solche Denkweise führe zur "Infragestellung der Familie", zur "Gleichstellung der Homosexualität mit der Heterosexualität" und fördere "ein neues Modell polymorpher (vielgestaltiger) Sexualität".

"Mann und Frau sind von Beginn der Schöpfung an unterschieden und bleiben es in alle Ewigkeit", heißt es in dem "Schreiben an die Bischöfe der katholischen Kirche über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt". Die Frau besitze "eine tiefgründige Intuition, dass das Beste ihres Lebens darin besteht, sich für das Wohl des anderen einzusetzen, für sein Wachstum, für seinen Schutz. Diese Intuition ist mit ihrer physischen Fähigkeit verbunden, Leben zu schenken".

Gegen Diskriminierung

Ausdrücklich wendet sich das Papier gegen eine Diskriminierung der Frau in der Gesellschaft und bei der Arbeit. Frauen müssten zu "verantwortungsvollen Stellen Zugang haben" und in der Politik mitwirken können. "Jede Perspektive, die sich als Kampf der Geschlechter ausgeben möchte, ist nur Illusion und Gefahr." Zur Rolle in der Kirche bekräftigt das Dokument das Nein von Papst Johannes Paul II. zu Frauenpriestern.

"Anliegen von Frauen aufgenommen"

LinkBrief des Vatikans im Wortlaut

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands begrüßte den Text und betonte, dass es berechtigte Anliegen von Frauen aufnehme. Allerdings forderte sie den Vatikan im "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag) auf, den Ruf nach Zugang von Frauen zu Führungspositionen "eins zu eins auch in der Kirche umzusetzen". Der deutsche Lesben- und Schwulenverband teilte mit, das Dokument zeige, um was es sich bei der vatikanischen Glaubenskongregation handelt: "Um einen Altherrenclub, der nicht von dieser Welt ist, der die Räder der Zeit zurückdrehen möchte, zurück in voraufklärerische Zeiten." (APA/dpa)