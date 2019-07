Bild nicht mehr verfügbar. Innenministerin Liese Prokop und Justizministerin Karin Miklautsch demonstrieren Einigkeit in Sachen Asyl. Foto: AP/Ronhald Zak

Wien - Einigkeit demonstrierten Innenministerin Liese Prokop (V), Justizministerin Karin Miklautsch (F) und FPÖ-Parteichefin Ursula Haubner (F) in Sachen Asyl bei einer Pressekonferenz am Montag: Man wolle "trotz Begleitmusik" ein Asylgesetz, das menschenrechts-, verfassungs- und EU-konform sein solle, erklärte Prokop. Ihr Verhandlungsgegenüber, Justizministerin Miklautsch, merkte an, dass man sich "das eine oder andere Detail" heute noch anschauen werde. Und: "Wir sind am Schreiben".

Auf die Frage, welche Details man sich noch zu Gemüte führen wolle, ging Miklautsch nicht ein. Der Begutachtungsentwurf werde demnach heute fertig gestellt und werde bis Mitte April zu begutachten sein, betonten Miklautsch und Prokop.

Zusätzliches Erstaufnahme-Zentrum für Flüchtlinge geplant

Zuvor hatte Innenministerin Prokop erklärt, sie erwäge die Etablierung eines zusätzlichen Erstaufnahme-Zentrums für Flüchtlinge. Als Standorte dafür kämen Kärnten und Tirol in Frage, da vor allem über Italien viele Asylsuchende nach Österreich kämen, erklärte sie Montag Vormittag. Bezüglich der heute Abend in Begutachtung gehenden neuen Asylregelungen hebt Prokop den Wunsch nach Beschleunigung der Verfahren hervor. Dafür soll die Berufungsinstanz, der Unabhängige Bundesasylsenat, um etwa ein Drittel an Personal aufgestockt werden.

Woher die zusätzlichen Mitarbeiter kommen werden, konnte Prokop noch nicht sagen, es sollen jedoch keine Dauerstellen werden, da der UBAS beim derzeitigen Personalstand die aktuellen Verfahren durchaus bewältigen könne. Um aber den Rucksack an älteren Verfahren abzubauen, werden temporär weitere Stellen geschaffen. Die FPÖ-Idee, dafür pensionierte Richter zu engagieren, sieht die Ministerin eher skeptisch. Sie glaube nicht, dass da so viele Interesse hätten. Denken könnte man aber an junge Richter sowie an Personal von den Unabhängigen Verwaltungssenaten.

Nur noch drei Monate für Entscheidungen in erster und zweiter Instanz

Mit der Aufstockung der Mitarbeiterzahl soll auch eine deutliche Erhöhung des Verfahrentempos einhergehen. Im neuen Gesetz vorgesehen ist, dass sowohl Erst- als auch Zweitinstanz bei straffälligen Asylwerbern nur noch drei Monate Zeit haben, eine Entscheidung zu fällen. Bei allen anderen Verfahren stellt sich Prokop einen Zeitrahmen von je sechs Monaten vor. Ob auch das gesetzlich festgeschrieben wird, müsse man sich noch ansehen.

Zweiter Schwerpunkt der neuen Asylregelungen, die sich ja auf Asyl- und Fremdenpolizeigesetz aufteilen, ist für Prokop die verbesserte Missbrauchs-Bekämpfung. Bisher sei es so gewesen, dass die Behörden bei straffälligen Asylsuchenden "hilflos" gewesen seien. Daher habe man nun die notwendigen Verschärfungen durchgeführt. Die schon im Vorfeld der Begutachtungsentwürfe stark kritisierte Aufhebung der Maximal-Schubhaftdauer verteidigt die Innenministerin folgerichtig als notwendig.

Dass auf sie im Zusammenhang mit den neuen Asylregelungen noch genug Kritik zukommen wird, ist für Prokop abzusehen. Gleichzeitig verspricht sie aber, die Vorschläge in der Begutachtung ernst zu nehmen und notwendige Änderungen einzuarbeiten. Man wolle bei den Gesetzen alle Zweifel ausschließen.

Bezüglich der langen Verhandlungen mit dem Koalitionspartner über die Asylregelungen kommt Lob der Innenministerin für Justizministerin Karin Miklautsch (F), mit der es eine "ausgezeichnete Zusammenarbeit" gegeben habe. Dass es von der FPÖ trotzdem immer wieder Querschüsse auch gegen sie persönlich gegeben hat, sieht Prokop eher entspannt. Es gebe immer wieder Leute, die mit der Sache nichts zu tun hätten und trotzdem etwas dazu sagen wollten. Dazu sage man dann besser nichts, weil es nur der Sache schade.

Keine gröberen Probleme sieht die Innenministerin mittlerweile mit den Ländern. Die Datenerhebung bezüglich des tatsächlichen Quartier-Bedarfs sei abgeschlossen und werde nun an die Länder gesandt. Änderungsbedarf an der Grundversorgung sieht sie dabei nicht. Erstens käme man mit den Quartieren mittlerweile gut zurecht und zweitens müsse ohnehin der Bund die größere Last tragen. Kärnten, das immer wieder droht, aus der 15a-Vereinbarung auszusteigen, ist für Prokop kein Sonderfall. Leicht sei es mit keinem Bundesland, alle hätten so ihre Anliegen. (APA)