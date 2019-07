Simbabwe Britische Journalisten festgenommen Den Reportern werden Verstöße gegen das Mediengesetz vorgeworfen Redaktion

Harare - Während der Parlamentswahl in Simbabwe sind zwei britische Journalisten festgenommen worden. Die beiden Reporter der Zeitung "Sunday Telegraph" wurden am Donnerstag von der Polizei in Gewahrsam genommen, als sie in der Nähe eines Wahlbüros in der Kleinstadt Norton westlich der Hauptstadt Harare Wähler interviewten. Sie müssten sich wegen Verstößen gegen das Mediengesetz des Landes verantworten, sagte ein Polizeisprecher. Die Wahlen in Simbabwe sind überschattet von Betrugsvorwürfen. Die EU verhängte 2002 Sanktionen gegen Simbabwe wegen Menschenrechtsverstößen und Wahlfälschung. London schloss das Land aus dem Commonwealth aus. Auch die USA, die in dem Land einen "Vorposten der Tyrannei" sehen, verhängten Strafmaßnahmen. (APA)