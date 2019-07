Hier ist ein Foto von meinem letzten Urlaub auf einem typischen finnischen "mökki" (Hütte) an einem der tausenden Seen in diesem Land inmitten der Wälder um Keuruu, Mittelfinnland. Der finnische Sommer ist mit rund 20°C eher mild, dafür geht hier die Sonne um diese Jahreszeit meist schon um vier in der Früh auf.

© Fabian Unger

