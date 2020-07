Schön langsam hat sich Routine eingestellt – hatte man doch einige Wochen Zeit, sich an den komplett neuen Familienalltag zu gewöhnen. Der Küchentisch ist Büro, Schule, Kantine und Spielplatz gleichzeitig. An manchen Tagen werden die Kinder in die Schule geschickt, an anderen zu Hause im Homeschooling samt Homeoffice betreut, und an einigen Tag herrscht Chaos, und nichts läuft rund.

Der Küchentisch als zentraler Ort in den vergangenen Wochen. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/vgajic

Zeit für die Familie oder Stress pur?

Rückblickend, mit etwas Distanz betrachtet, beurteilen manche die Lage vielleicht schon wieder etwas anders. Einige Familien haben die gemeinsame Zeit genossen, es war etwas ruhiger als sonst, da sich sämtliche Termine – sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern – in Luft auflösten, und diese Zeit haben viele Familien für gemeinsame Projekte genutzt.

Andere hingegen wussten nicht, wie sie ihren Alltag ohne Kinderbetreuung und Großeltern bewältigen sollen, und mit dem Lockdown brach der große Stress aus. Diese Familien blicken wohl weniger positiv auf die vergangenen Wochen zurück und hoffen inständig darauf, dass sich diese Ausnahmezeit nicht wiederholen möge.



Wie ist Ihr Resümee?

Konnten Sie positive Aspekte für Ihre Familie sehen, oder war jedes Familienmitglied nur am Limit, und es herrschte hauptsächlich Chaos? Wie haben Sie Ihren Alltag mit Arbeit, Kinderbetreuung, Schule und Haushalt unter einen Hut gebracht? Und welche Form der Unterstützung hätten Sie sich gewünscht? Erzählen Sie davon, was bei Ihnen gut gelaufen ist und worauf Sie lieber verzichtet hätten! (wohl, 1.7.2020)