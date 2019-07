Hinweis: Aufgrund der Layout-Umstellung mit 1. Juli 2019 lassen sich die Einzelrezensionen der Rundschau im alten Format nicht mehr direkt ansurfen. Die Links führen jetzt jeweils zum Beginn der Rundschau-Ausgabe, in der die betreffende Rezension enthalten ist – da hilft leider nur bis zum Wunschziel durchklicken. Ab der Juli-Ausgabe 2019 erscheint die Rundschau in neuem Format, die Rezensionen ab dieser Ausgabe sind dann wieder direkt per Link erreichbar.

A – F

G – L

M – R

S

° William Sanders: "East of the Sun and West of Fort Smith"



° Brandon Sanderson: "Alcatraz und die dunkle Bibliothek"



° Brandon Sanderson: "Jäger der Macht"



° Brandon Sanderson: "Steelheart"

° John Sandford & Ctein: "Das Objekt"



° Jason Sanford: "Never Never Stories"

° Nicholas Sansbury Smith: "Orbs"

° Robert J. Sawyer: "Flash"



° John Scalzi: "Die letzte Kolonie"



° John Scalzi (Hrsg.): "Metatropolis"



° John Scalzi: "Agent der Sterne"



° John Scalzi: "Der wilde Planet"



° John Scalzi: "Redshirts"



° John Scalzi: "Die letzte Einheit"



° John Scalzi: "Das Syndrom"

° John Scalzi: "Galaktische Mission"

° John Scalzi: "The Dispatcher"

° John Scalzi: "Kollaps. Das Imperium der Ströme"

° John Scalzi: "Frontal"

° Frank Schätzing: "Limit"

° Frank Schätzing: "Die Tyrannei des Schmetterlings"

° Bradley W. Schenck: "Slaves of the Switchboard of Doom: A Novel of Retropolis"

° Karla Schmidt (Hrsg.): "Hinterland"



° Karla Schmidt: "D9E: Ein neuer Himmel für Kana"

° Karla Schmidt: "Lügenvögel"

° Ulrike Schmitzer: "Es ist die Schwerkraft, die uns umbringt"



° Stephanie Schnee: "Der Schuppenmann"

° Lawrence M. Schoen: "Barsk. The Elephants' Graveyard"

° Lawrence M. Schoen: "The Moons of Barsk"

° Ken Scholes: "Sündenfall"



° Ken Scholes: "Lobgesang"



° Ken Scholes: "Hohelied"



° Patrick Schön (Hrsg.): "2112"

° Patrick Schön (Hrsg.): "Schrecken der Vergangenheit"

° Patrick Schön (Hrsg.): "Unfassbar! Fantastische Krimis"

° Rainer Schorm & Jörg Weigand (Hrsg.): "Weiberwelten. Die Zukunft ist weiblich"

° Joe Schreiber: "Besessen"



° Karl Schroeder: "Sun of Suns"/ "Planet der Sonnen"



° Karl Schroeder: "Säule der Welten"



° Karl Schroeder: "Segel der Zeit"



° Karl Schroeder: "Lockstep"

° Karl Schroeder: "The Million"

° Bill Schutt & J. R. Finch: "Hell's Gate"



° Gesa Schwartz: "Grim. Das Siegel des Feuers"



° Frank Schweizer: "Grendl"



° Peter Schwindt: "Schwarzfall"

° Jasper T. Scott: "Dark Space"

° Ekaterina Sedia: "Die geheime Geschichte Moskaus"



° Malte S. Sembten: "Maskenhandlungen"



° Kevin Shamel: "Rotten Little Animals"



° Kevin Shamel: "Insel der Supermenschen"



° Kieran Shea: "Koko Takes A Holiday"



° Kieran Shea: "Koko the Mighty"

° Robert Sheckley: "Der widerspenstige Planet"



° Charles Sheffield: "Das Nimrod-Projekt"



° Lucius Shepard: "The Dragon Griaule"



° Scott Sigler: "EarthCore"



° Robert Silverberg (Hrsg.): "Legenden. Das Geheimnis von Otherland"



° Robert Silverberg: "Downward to the Earth"



° Rudolf Simek: "Monster im Mittelalter. Die phantastische Welt der Wundervölker und Fabelwesen"



° Dan Simmons: "Monde"



° Dan Simmons: "Flashback"



° Jack Skillingstead: "Life on the Preservation"

° André Skora, Armin Rößler & Frank Hebben (Hrsg.): "Gamer"

° Barbara Slawig: "Flugverbot. Die Lebenden Steine von Jargus"



° Joan Slonczewski: "A Door Into Ocean"



° Cordwainer Smith: "Was aus den Menschen wurde"



° Gavin Smith: "Der Veteran"



° Jad Smith: "Modern Masters of Science Fiction: John Brunner"



° Sergej Snegow: "Menschen wie Götter"



° Thomas E. Sniegoski: "Savage"

° Jeff Somers: "Der elektronische Mönch"



° Jeff Somers: "Die digitale Seuche"



° Jeff Somers: "Das ewige Gefängnis"



° Vladimir Sorokin: "Der Tag des Opritschniks"

° Charles Soule: "Oracle Year. Tödliche Wahrheit"

° Olaf Stapledon: "Die Letzten und die Ersten Menschen"

° Allen Steele: "Hex"



° Allen Steele: "Angel of Europa"



° Neal Stephenson: "Anathem"

° Neal Stephenson & Nicole Galland: "Der Aufstieg und Fall des D.O.D.O."

° Adam Sternbergh: "Spademan"

° George R. Stewart: "Leben ohne Ende"

° Bernd Stiegler: "Spuren, Elfen und andere Erscheinungen. Conan Doyle und die Photographie"



° Kristal Stittle: "Survival Instinct"



° Norbert Stöbe: "Der Durst der Stadt"

° Norbert Stöbe: "Kolonie"

° Jonathan Strahan (Hrsg.): "The Best Science Fiction and Fantasy of the Year, Volume Two"



° Jonathan Strahan (Hrsg.): "Eclipse Two"



° Jonathan Strahan (Hrsg.): "Engineering Infinity"



° Jeff Strand: "Der unglaubliche Mister Corpse"

° Mats Strandberg: "Die Überfahrt"

° Mats Strandberg: "Das Heim"

° Charles Stross: "Die Kinder des Saturn"



° Charles Stross: "Du bist tot"



° Arkadi & Boris Strugatzki: "Gesammelte Werke 1 + 2"



° Arkadi & Boris Strugatzki: "Kapitän Bykow"



° Boris Strugatzki: "Die Ohnmächtigen"



° Theodore Sturgeon: "Lichte Augenblicke" und "Die Goldene Helix"



° Daniel Suarez: "Kill Decision"



° Daniel Suarez: "Control"

° Daniel Suarez: "Bios"

° James A. Sullivan: "Chrysaor"

° Michael J. Sullivan: "Zeitfuge"

° John Sunseri & Thomas Brannan (Hrsg.): "Cthulhu Unbound 2"

° Arthur Suydam: "The Complete Adventures Of Cholly & Flytrap"

° Thomas Carl Sweterlitsch: "Tomorrow & Tomorrow"

° Thomas Carl Sweterlitsch: "Am Ende der Zeit"

T

° Koushun Takami: "Battle Royale"

° Dennis E. Taylor: "Ich bin viele (Bobiverse 1)"

° Dennis E. Taylor: "Wir sind Götter (Bobiverse 2)"

° Adrian Tchaikovsky: "Invasion des Feuers" + "Der gepanzerte Spion" ("Die Schwarmkriege" 1 + 2)

° Adrian Tchaikovsky: "Die Kinder der Zeit"

° Adrian Tchaikovsky: "The Expert System's Brother"

° Sheri S. Tepper: "The Margarets"



° Peter Terrin: "The Guard"



° Marcel Theroux: "Weit im Norden"



° Thomas Thiemeyer: "Magma"



° Jeffrey Thomas: "Punktown"

° Jeffrey Thomas: "Dai-oo-ika"

° Ryan C. Thomas (Hrsg.): "Monstrous"



° Michael Marcus Thurner: "Turils Reise"



° Michael Marcus Thurner: "Plasmawelt"



° Michael M. Thurner: "Der Gottbettler"



° Michael M. Thurner: "Der unrechte Wanderer"



° Karin Tidbeck: "Jagannath"



° Lavie Tidhar & Nir Yaniv: "The Tel Aviv Dossier"



° Lavie Tidhar: "Cloud Permutations" und "Gorel and the Pot-bellied God"



° Lavie Tidhar: "Bookman"



° Lavie Tidhar: "Osama"



° Lavie Tidhar: "Martian Sands"

° Lavie Tidhar: "Central Station"

° James Tiptree Jr.: "Quintana Roo"



° James Tiptree Jr.: "Zu einem Preis"



° James Tiptree Jr.: "Houston, Houston!"



° James Tiptree Jr.: "Doktor Ain"



° James Tiptree Jr.: "Sternengraben"



° James Tiptree Jr.: "Yanqui Doodle"



° James Tiptree Jr.: "Liebe ist der Plan"



° James Tiptree Jr.: "Die Mauern der Welt hoch"

° James Tiptree Jr.: "Wie man die Unendlichkeit in den Griff bekommt"

° James Tiptree Jr.: "Helligkeit fällt vom Himmel"

° J.R.R: Tolkien: "Der Hobbit", illustrierte Ausgabe

° J. R. R. Tolkien und Christopher Tolkien (Hrsg.): "Beren und Lúthien"

° J. R. R. Tolkien & Christopher Tolkien: "Der Fall von Gondolin"

° Patrick S. Tomlinson: "The Ark. Die letzte Reise der Menschheit"

° Patrick S. Tomlinson: "Gate Crashers"

° Ian Tregillis: "Bitter Seeds"



° E. C. Tubb: "Die Sterngeborenen"



° E. C. Tubb: "Earl Dumarest: Planet der Stürme"



° John Twelve Hawks: "Dark River. Das Duell der Traveler"



° John Twelve Hawks: "Traveler. Das Finale"

U

° Michael R. Underwood: "Genrenauts. The Shootout Solution"



° Michael R. Underwood: "Genrenauts 2: The Absconded Ambassador"

° Michael R. Underwood: "Genrenauts 3 + 4": "The Cupid Reconciliation" + "The Substitute Sleuth"

° Michael R. Underwood: "Genrenauts: The Complete Season One Collection"

V

° Catherynne M. Valente: "The Refrigerator Monologues"

° Genevieve Valentine: "Mechanique"



° Genevieve Valentine: "Persona"



° John W. Vance: "The Death. Quarantäne"



° Dirk van den Boom: "Tentakelschatten" und "Tentakeltraum"



° Dirk van den Boom: "Tentakelsturm"



° Dirk van den Boom: "Eobal"



° Dirk van den Boom: "Kaiserkrieger: Die Ankunft"



° Dirk van den Boom & Oliver Naujoks (Hrsg.): "Weltraumkrieger"



° Dirk van den Boom: "Kaiserkrieger" 2 – 4: "Der Verrat", "Der Aufbruch" & "Der Aufstand"



° Dirk van den Boom: "Kaiserkrieger 5: Die Flucht"



° Dirk van den Boom: "Eine Reise alter Helden" (D9E 1)



° Jeff VanderMeer: "Shriek"



° Jeff VanderMeer: "Ein Herz für Lukretia"



° Jeff VanderMeer: "The Steampunk Bible"



° Jeff VanderMeer: "Annihilation"



° Jeff VanderMeer: "Authority"



° Jeff VanderMeer: "Acceptance"

° Jeff Vandermeer: "Borne" & "The Strange Bird"

° A. E. van Vogt: "Die Expedition der Space Beagle"

° John Varley: "Roter Donner"



° John Varley: Roter Blitz"



° Brian K. Vaughan & Fiona Staples: "Saga", Teil 1 + 2



° Brian K. Vaughan & Fiona Staples: "Saga", Teil 3



° Brian K. Vaughan & Fiona Staples: "Saga 4 + 5"

° Brian K. Vaughan & Fiona Staples: "Saga 6"

° Vernor Vinge: "Das Endes des Regenbogens"

° Michael Vogt & Nikolai von Michalewsky: "Mark Brandis: Bordbuch Delta VII"

° Antoine Volodine: "Mevlidos Träume"



° Thea von Harbou: "Metropolis"

W

° Adrian J. Walker: "Am Ende aller Zeiten"

° Jon Wallace: "Barricade"



° David Walton: "Quintessence"



° David Walton: "Superposition"

° David Walton: "The Genius Plague"

° Jo Walton: "Farthing" ("Inspector Carmichael", Teil 1)

° Jo Walton: "Der Tag der Lerche" ("Inspector Carmichael", Teil 2)

° Jo Walton: "Das Jahr des Falken" (Inspector Carmichael", Teil 3)

° Jo Walton: "Der Clan der Klauen" (in: "Steamworlds")



° Jo Walton: "In einer anderen Welt"



° Peter Watts: "Abgrund"



° Peter Watts: "Mahlstrom"



° Peter Watts: "Wellen"



° Peter Watts: "Echopraxia"

° Peter Watts: "The Freeze-Frame Revolution"

° David Weber: "Nimue Alban": "Operation Arche" und "Der Krieg der Ketzer"



° David Weber: "Nimue Alban": "Codename: Merlin" und "Die Flotte von Charis"



° David Weber: "Die Kriegerin + "Der Zorn der Gerechten"



° Brent Weeks: "Schwarzes Prisma"



° Andy Weir: "The Martian"

° Andy Weir: "Artemis"

° David Wellington: "Stadt der Untoten"



° David Wellington: "Nation der Untoten"



° David Wellington: "Welt der Untoten"

° Dan Wells: "Bluescreen"

° Dan Wells: "Die Formel"

° H. G. Wells: "Die Zeitmaschine" & "Der Krieg der Welten"

° Martha Wells: "Necromancer"

° Martha Wells: "The Murderbot Diaries 1: All Systems Red"

° Martha Wells: "The Murderbot Diaries 2: Artificial Condition"

° Martha Wells: "The Murderbot Diaries 3: Rogue Protocol"

° Martha Wells: "The Murderbot Diaries 4: Exit Strategy"

° Chuck Wendig: "Invasive"

° Cristin Wendt & Ronja Büscher: "Message 1: Loading"

° Scott Westerfeld: "Leviathan"



° Scott Westerfeld: "Behemoth. Im Labyrinth der Macht"



° Megan Whalen Turner: "Der Dieb" ("Die Legenden von Attolia")



° Ian Whates: "Geisterjagd"



° David Whitley: "Die Stadt der verkauften Träume"



° David Whitley: "Die Kathedrale der verlorenen Dinge"

° Fran Wilde: "Stadt aus Wind und Knochen"

° Liz Williams: "The Poison Master"



° Sean Williams: "Die Spiegelzwillinge. Die Bücher des Kataklysmus 1"



° Sean Williams: "Blutschuld. Die Bücher des Kataklysmus 2"



° Tad Williams & Deborah Beale: "Die Drachen der Tinkerfarm"



° Walter Jon Williams: "Der Fall des Imperiums"



° Walter Jon Williams: "Sternendämmerung"



° Walter Jon Williams: "Die letzte Galaxis"



° Connie Willis: "Die Jahre des Schwarzen Todes"

° Connie Willis: "Dunkelheit"

° Connie Willis: "Licht"

° Daniel H. Wilson: "Robocalypse"

° Daniel H. Wilson: "The Clockwork Dynasty"

° Robert Charles Wilson: "Axis"



° Robert Charles Wilson: "Vortex"



° Robert Charles Wilson: "Chronos"



° Robert Charles Wilson: "Julian Comstock"



° Robert Charles Wilson: "Darwinia"



° Robert Charles Wilson: "Burning Paradise" / "Kontrolle"



° Robert Charles Wilson: "The Affinities"

° Robert Charles Wilson: "Last Year"

° Ariel S. Winter: "Mr. Sapien träumt vom Menschsein"

° Ben Winters: "Der letzte Polizist"



° Ben H. Winters: "Countdown City" & "World of Trouble" ("The Last Policeman" 2 & 3)



° Ben H. Winters: "Underground Airlines"

° Ben H. Winters: "Golden State"

° Karl-Heinz Witzko: "Die Kobolde"



° Karl-Heinz Witzko: "König der Kobolde"



° Chris Wooding: "Piratenmond"



° Chris Wooding: "Schwarze Jagd"



° John Wyndham: "Die Triffids"

° Diana Wynne Jones: "Fauler Zauber"

Y

° Hiroshi Yamamoto: "The Stories of Ibis"



° Hiroshi Yamamoto: "MM9"

° Felicia Yap: "Memory Game"

° Yoss: "Condomnauts"

Z

° Bryce Zabel: "Once There Was a Way: What If The Beatles Stayed Together?"

° Juli Zeh: "Corpus Delicti"

° Roger Zelazny: "Die neun Prinzen von Amber. Die Chroniken von Amber 1"

° Reinhold Ziegler: "Nachtläufer"



° Thomas Ziegler: "Sardor. Der Flieger des Kaisers"



° Thomas Ziegler & Markolf Hoffmann: "Sardor", Teil 2 + 3: "Am See der Finsternis" + "Der Bote des Gehörnten"



° Thomas Ziegler: "Stimmen der Nacht"

° Cornelius Zimmermann: "Rocking the Forest"

° Heinz Zwack: "Nebenweit"