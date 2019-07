Hinweis: Aufgrund der Layout-Umstellung mit 1. Juli 2019 lassen sich die Einzelrezensionen der Rundschau im alten Format nicht mehr direkt ansurfen. Die Links führen jetzt jeweils zum Beginn der Rundschau-Ausgabe, in der die betreffende Rezension enthalten ist – da hilft leider nur bis zum Wunschziel durchklicken. Ab der Juli-Ausgabe 2019 erscheint die Rundschau in neuem Format, die Rezensionen ab dieser Ausgabe sind dann wieder direkt per Link erreichbar.



A – F

M – R

S – Z

G

° Neil Gaiman: "Coraline"



° Neil Gaiman: "Zerbrechliche Dinge"



° Daniel F. Galouye: "Simulacron-3. Welt am Draht"



° Jan Gardemann: "Der Remburg-Report"

° Sarah Gailey: "River of Teeth"

° Daniel Gerritzen: "Erstkontakt"

° Nick Gevers (Hrsg.): "Extrasolar"

° Gary Gibson: "Lichtkrieg"



° William Gibson: "Quellcode"



° William Gibson & Bruce Sterling: "Die Differenzmaschine"

° William Gibson: "Archangel"

° Harald Giersche (Hrsg.): "Prototypen und andere Unwägbarkeiten"



° Carolyn Ives Gilman: "Dark Orbit"



° Victor Gischler: "Die Go-Go-Girls der Apokalypse"

° Victor Gischler: "Gestapo Mars"

° Dmitry Glukhovsky: "Metro 2033"



° Dmitry Glukhovsky: "Metro 2034"

° Dmitry Glukhovsky: "Futu.re"

° Dmitry Glukhovsky: "Sumerki"

° Christopher Golden (Hrsg.): "Hellboy: Medusas Rache"



° Tony Gonzales: "EVE. Die Revolution der Imperien"

° Angélica Gorodischer: "Kalpa Imperial"

° James Goss: "Haterz"



° Steven Gould: "7th Sigma"



° David S. Goyer & Michael Cassutt: "Himmelsschatten"



° Mira Grant: "Rolling in the Deep"



° Rob Grant: "Volle Kraft zurück"



° David Grashoff (Hrsg.): "Disturbania"

° Andrew Neil Gray & J. S. Herbison: "The Ghost Line: The Titanic of the Stars"

° Simon R. Green: "Krieg der Wächter"



° Simon R. Green: "Liebesgrüße aus der Hölle"



° Simon R. Green: "Ghost Hunters: Unheil aus der Tiefe"



° Daryl Gregory: "Pandemonium"



° Daryl Gregory: "The Devil's Alphabet"



° Daryl Gregory: "Afterparty"



° Daryl Gregory: "We Are All Completely Fine"



° Daryl Gregory: "Harrison Squared"

° Daryl Gregory: "Spoonbenders"

° Daryl Gregory, Carlos Magno & Diego Barreto: "Planet der Affen: Die Chroniken von Mak"

° Orrin Grey & Silvia Moreno-Garcia (Hrsg.): "Fungi"

° Pierre Grimbert: "Die Magier, Teil 1: Gefährten des Lichts"

° S. E. Grove: "Weltenriss"

° Michael Grumley: "Breakthrough"

° Robert Guffey: "Spies and Saucers"



° Paula Guran (Hrsg.): "Future Games"



H

° Gisbert Haefs: "Die Reisen des Mungo Carteret"



° Haikasoru (Hrsg.): "The Future is Japanese"



° Michael Haitel (Hrsg.): "Blackburn"



° Michael Haitel (Hrsg.): "Die große Streifenlüge" und "Enter Sandman"



° Joe Haldeman: "Herr der Zeit"



° Joe Haldeman: "Camouflage"



° Joe Haldeman: "Der Ewige Krieg. Gesamtausgabe"



° David Halperin: "Der Tag, an dem das UFO vom Himmel fiel"



° Edmond Hamilton: "Die Rückkehr von Captain Future



° Edmond Hamilton: "Der Tod von Captain Future"



° Peter F. Hamilton: "Träumende Leere" + "Schwarze Welt"



° Peter F. Hamilton: "Die Dämonenfalle"



° Peter F. Hamilton: "Der unsichtbare Killer"



° Marcus Hammerschmitt: "Nachtflug. Erzählungen"

° Thore D. Hansen: "Die Reinsten"

° Mykle Hansen: "Help! A Bear Is Eating Me!"



° Mykle Hansen: "The Cannibal's Guide to Ethical Living"



° Mykle Hansen: "I, Slutbot"



° Asaf Hanuka: "Der Realist"

° Nick Harkaway: "Der goldene Schwarm"



° Nick Harkaway: "Tigerman"

° Brad Harmer-Barnes: "Vietnam Black"

° Keith Hartman: "The Gumshoe, the Witch & the Virtual Corpse" & "Gumshoe Gorilla"



° Frank W. Haubold: "Die Kinder der Schattenstadt"



° Frank W. Haubold: "Götterdämmerung. Die Gänse des Kapitols"



° Frank W. Haubold: "Götterdämmerung. Das Todes-Labyrinth"



° Frank W. Haubold: "Götterdämmerung: Das Licht von Duino"

° Frank W. Haubold: "Odyssee in Rot: Mars-Geschichten"

° Frank W. Haubold: "Jenseits der Dunkelheit"

° Frank W. Haubold: "Gesänge der Nacht"

° Harald Havas et al.: "ASH: Austrian Superheroes. Die Rückkehr der Helden"

° Scott Hawkins: "The Library at Mount Char"

° Frank Hebben: "Prothesengötter"



° Frank Hebben: "Das Lied der Grammophonbäume" und Frank Hebben & André Skora (Hrsg.): "Fieberglasträume: Kybernetische Kurzgeschichten"



° Frank Hebben: "Maschinenkinder"



° Frank Hebben: "Der Algorithmus des Meeres"

° Frank Hebben: "Im Nebel kein Wort" und Nikolaj Djatschenko & Frank Hebben: "Die Fugen einer Stadt"

° Frank Hebben: "Vampirnovelle"

° Adam Heine: "Izanami's Choice"

° Robert A: Heinlein: "Fremder in einer fremden Welt"



° Robert A. Heinlein: "Mondspuren"



° Markus Heitz: "Drachenkaiser"



° Markus Heitz: "Collector"

° Joseph Helmreich: "The Return"

° Barb & J.C. Hendee: "Dhampir: Halbblut"



° Grady Hendrix: "Horrorstör"

° Oliver Henkel: "Im Jahre Ragnarök"



° Oliver Henkel: "Die Fahrt des Leviathan"



° Oliver Henkel: "Die Zeitmaschine Karls des Großen"



° Oliver Henkel: "Wechselwelten" und "Kaisertag"



° Frank Herbert, Brian Herbert & Kevin J. Anderson: "Träume vom Wüstenplaneten"



° Jonathan Hickman & Nick Pitarra: "The Manhattan Projects 1+ 2"



° C. A. Higgins: "Lightless"



° Peter Higgins: "Wolfhound Century"

° Joe Hill: "Fireman"

° Tom Hillenbrand: "Hologrammatica"

° Tobi Hirotaka: "The Thousand Year Beach"

° Elias Hirschl: "Meine Freunde haben Adolf Hitler getötet und alles, was sie mir mitgebracht haben, ist dieses lausige T-Shirt"



° Robin Hobb: "Die Schamanenbrücke" ("Nevare" 1)



° Robin Hobb: "Im Bann der Magie" ("Nevare" 2)



° Mark Hodder: "The Strange Affair of Spring Heeled Jack"



° Mark Hodder: "Der wundersame Fall des Uhrwerkmannes"



° Mark Hodder: "Auf der Suche nach dem Auge von Naga"

° James P. Hogan: "Das Erbe der Sterne"

° Wolfgang Hohlbein: "WASP"

° Tom Holt: "The Management Style of the Supreme Beings"

° Tobe Hooper & Alan Goldsher: "Midnight Movie"

° Jason M. Hough: "Darwin City"

° Jason M. Hough: "Exodus Towers"

° Jason M. Hough: "Key Ship. Die Letzten der Erde"

° Jonathan L. Howard: "Johannes Cabal, Seelenfänger"



° Jonathan L. Howard: Totenbeschwörer. Ein Fall für Johannes Cabal"



° Hugh Howey: "Silo"



° Hugh Howey: "Exit"



° Matthew Hughes: "Majestrum"

° Charlie Human: "Apocalypse Now Now. Schatten über Cape Town"

° Charlie Human: "Kill Baxter. Showdown in Cape Town"

° Stephen Hunt: "Das Königreich der Lüfte"



° Stephen Hunt: "Das Königreich jenseits der Wellen"



° Charlie Huston: "Die Plage"



° Peter Huth: "Berlin Requiem"

I

° Ralf Isau: "Die Dunklen"



° Kazuo Ishiguro: "Alles, was wir geben mussten"



° Project Itoh: "Harmony"



° Michael K. Iwoleit: "Die letzten Tage der Ewigkeit"

° Michael K. Iwoleit & Michael Haitel (Hrsg.): "Nova Science Fiction 26"

° Michael K. Iwoleit & Michael Haitel (Hrsg.): "Nova Science Fiction 27"

J

° Heidrun Jänchen: "Simon Goldsteins Geburtstagsparty"



° Heidrun Jänchen: "Willkommen auf Aurora"

° N. K. Jemisin: "Zerrissene Erde"

° Zachary Jernigan: "No Return"



° Zachary Jernigan: "Shower of Stones"



° Wolfgang Jeschke: "Das Cusanus-Spiel"



° Wolfgang Jeschke: "Partner fürs Leben"



° Wolfgang Jeschke: "Dschiheads"



° K. W. Jeter: "Die Nacht der Morlocks"

° Hao Jingfang: "Peking falten"

° Hao Jingfang: "Wandernde Himmel"

° Steven John: "Outrider"



° Jeremy Robert Johnson: "Extiction Journals"

° Gwyneth Jones: "Proof of Concept"

° Jaida Jones & Danielle Bennett: "Havemercy"



° Michales Warwick Joy: "Die verschlossene Stadt"

K

° Jaroslav Kalfař: "Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt"

° Alma Katsu: "The Hunger. Die letzte Reise"

° Guy Gavriel Kay: "Am Fluss der Sterne"

° Brian Keene: "Der lange Weg nach Hause"



° Brian Keene: "Die Wurmgötter"



° Brian Keene: "Totes Meer"



° Brian Keene: "Am Ende der Straße"



° Anna Kendall: "Der Pfad der Seelen"



° Jack Ketchum: "Die Schwestern"



° Hardy Kettlitz: "Die Hugo Awards 1953 – 1984"



° Greg Keyes: "Der Bund der Alchemisten", Teil 1: "Newtons Kanone"



° Greg Keyes: "Der Bund der Alchemisten", Teil 2: "Die Luftschiffe des Zaren"



° Greg Keyes: "Der Bund der Alchemisten", Teil 3: "Das verborgene Reich"



° Greg Keyes: "Der Bund der Alchemisten", Teil 4: "Die Schatten Gottes"



° Greg Keyes: "Planet der Affen: Revolution. Feuersturm"



° Greg Keyes: "Independence Day: Crucible"

° Caitlín R. Kiernan: "Agents of Dreamland"

° S. J. Kincaid: "Insignia: Die Weltenspieler"

° Stephen King: "Der Outsider"

° Richard Klaw (Hrsg.): "The Apes of Wrath"

° Tal M. Klein: "Der Zwillingseffekt"

° Sven Klöpping (Hrsg.): "Bullet"

° Sven Klöpping (Hrsg.): "Im Schatten von Xibalba und andere Mayapunk-Geschichten"

° Daniela Knor: "Nachtreiter"



° Daniela Knor: "Sternenwächter"



° Henning Koch: "The Maggot People"



° Steffen König: "Die Dämonen vom Ullswater"



° Walter Koenig: "Buck Alice and the Actor-Robot"



° Chan Koonchung: "Die fetten Jahre"



° Dean Koontz: "Todesregen"



° Dean Koontz: "Die Unbekannten"

° Jo Koren: "Vektor"

° Ted Kosmatka: "The Games"

° Mary Robinette Kowal: "The Calculating Stars"

° Mary Robinette Kowal: "The Fated Sky"

° Christian Kracht: "Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten"



° Nancy Kress: "Yesterday's Kin"



° Karsten Kruschel: "Vilm"



° Karsten Kruschel: "Galdäa"



° Karsten Kruschel: "Vilm. Das Dickicht"



° Karsten Kruschel: "Das Universum nach Landau"

° Axel Kruse: "Glühsterne"



L

° Mur Lafferty: "Six Wakes"

° Douglas Lain: "After the Saucers Landed"

° Jay Lake: "Mainspring" ("Die Räder der Welt"



° Jay Lake: "Die Räder des Lebens"



° Jay Lake: "Die Räder der Zeit"



° Jay Lake: "Der verborgene Hof"



° Siegfried Langer: "Alles bleibt anders"



° Frank Lauenroth: "Black Ice"

° Duncan Lay: "Der Hüter des Schwertes"



° Ann Leckie: "Die Maschinen"



° Ann Leckie: "Die Mission"



° Patrick Lee: "Die Pforte"



° Sharon Lee & Steve Miller: "Flucht nach Lytaxin"



° Ursula K. Le Guin: "Powers"



° Ursula K. Le Guin: "Erdsee (Band 1 – 4)"



° Ursula K. Le Guin: "Die linke Hand der Dunkelheit"



° Ursula K. Le Guin: "Verlorene Paradiese"

° Timo Leibig: "Nanos"

° Sam Leith: "Die Zufallsmaschine"



° Jean-Marc Ligny: "Aqua TM"



° John Ajvide Lindqvist: "So ruhet in Frieden"

° Bentley Little: "Influenz"

° Cixin Liu: "Die drei Sonnen"

° Cixin Liu: "Spiegel"

° Cixin Liu: "Der dunkle Wald"

° Cixin Liu: "Weltenzerstörer"

° Ken Liu et al.: "Star Wars. From a Certain Point of View"

° Tom Lloyd: "Sturmkämpfer"



° Christoph Lode: "Der letzte Traumwanderer"



° Michael Logan: "Apocalypse Cow"



° Karen Lord: "Die beste Welt"



° Adriana Lorusso: "Das Gesetz von Ta-Shima"

° Marina Lostetter: "Die Reise"

° John Love: "Faith"



° James Lovegrove: "The Age of Zeus"

° James Lovegrove: "Age of Heroes"

° Jens Lubbadeh: "Unsterblich"

° Jens Lubbadeh: "Neanderthal"

° Sergej Lukianenko: "Weltengänger" und "Weltenträumer"

° Sergej Lukianenko: "Das Schlangenschwert"



° Sergej Lukianenko: "Labyrinth der Spiegel"

° Sergej Lukianenko: "Quazi"

° Jewgeni Lukin: "Unter dem Räubermond"