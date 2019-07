Platz 9: Maximilian Wöber für 10,5 Millionen Euro von Ajax zum FC Sevilla

Was in Amsterdam nicht klappte, soll seit 11. Jänner in Spanien hinhauen: ein Platz in der Stammelf. Ajax bot dem 21-Jährigen keine langfristige Perspektive. Die Andalusier spielen hingegen gerne mit einer Dreierkette mit drei Innenverteidigern. Wöber ist der einzige Linksfuß auf dieser Position. Das Ende der Rückrunde verpasste der Leihspieler aufgrund einer Meniskusverletzung. Am 1. Juli trat die Kaufverpflichtung in Kraft.