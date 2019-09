Was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, dass Sie nicht mehr lange zu leben haben? Trotz aller medizinischen Fortschritte müssen sich diese Frage immer noch viele Menschen stellen, deren Erkrankung die Ärzte machtlos gegenüberstehen.

So auch im Fall des US-Amerikaners Zach Sobiech. Im 14. Lebensjahr wurde bei ihm ein Osteosarkom diagnostiziert, ein seltener und bösartiger Knochentumor. Drei Jahre, sowie zahlreiche Operationen und Chemotherapie-Sitzungen später war die Krankheit so weit fortgeschritten, dass die Mediziner keine Heilungschancen mehr sahen. Der Youtube-Kanal "Soul Pancake", gegründet vom Schauspieler und Produzenten Rainn Wilson, begleitete den Jugendlichen während seiner letzten Monate.

Im Clip "Meet Zach Sobiech" aus der Reihe "My Last Days" präsentiert sich Sobiech als starke Persönlichkeit, die an ihrem Schicksal nicht verzweifelt und ihrem Umfeld stets warmherzig und zuversichtlich begegnet. Kraft tankte er dabei mit seiner Leidenschaft, der Musik. In dieser Zeit entstand auch der Song "Clouds", der ihn auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt machen sollte.

SoulPancake

Wenn es sich manchmal nicht ausgeht

"Jeder Teenager da draußen fühlt sich unverwundbar, aber würde es nie zugeben", sagt Zobiech zu Beginn der Dokumentation. Gemeint sei nicht die physische Robustheit eines Superman, sondern die absolute Überzeugung, dass es immer eine Zukunft gäbe. Auch seine Gedanken drehten sich um den Wechsel ans College und seine weiteren Lebenspläne. "Doch es stellte sich heraus, dass sich das manchmal nicht ausgeht", kommentiert er selbstironisch. "Ich will, dass jeder erfährt, dass man nicht sterben muss, um wirklich zu leben."

Das Kamerateam lässt sich durch seinen Alltag führen, ergänzt mit berührenden Interviews mit Familienmitgliedern und Freunden. Der Zuseher erfährt auch, wie er nach einer Laufrunde von seiner Erkrankung erfuhr und im Verlauf der Jahre damit umzugehen lernte. Man erfährt von seinen Interessen, warum für ihn der Nissan GTR das perfekte Auto war und wie er seinen letzten Monaten seine Freundin Amy kennenlernte.

Clouds by Zach Sobiech

Weltweite Reaktionen

Sein großer Abschied war schließlich ein Konzert, dass er Ende 2017 mit seiner Band "A Firm Handshake" gab. Im Dezember 2017 wurde der Song "Clouds" auf Youtube hochgeladen. Zahlreiche bekannte Künstler, darunter Musiker Jason Mraz und Serienstar Bryan Cranston, veröffentlichten als Reaktion eine gemeinsame Coverversion. Kommerziell zog der Song in die Top 30 der US-Charts und die Top 50 in Großbritannien ein. Die Einnahmen aus seiner Musik widmete Sobiech einem eigens eingerichteten Fonds zur Finanzierung der Erforschung von Osteosarkomen.

Zach Sobiech verstarb am 20. Mai 2013, kurz nach seinem 18. Geburtstag und der Veröffentlichung der Dokumentation. Seitdem hat SoulPancake auch viele andere Menschen beim Abschiednehmen begleitet und auch Sobiechs Familie noch einmal besucht.

Seine Freunde versammelten sich zuletzt im vergangen Dezember, um bei einem gemeinsamen Auftritt Geld für den Fonds zu sammeln. (gpi, 08.09.2019)

Anne Greenwood Brown

