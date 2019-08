Margot Van Assche/Fotografien von Gunda Dittrich

Only 2

Gemüseküche mit zwei Zutaten – schnell & gesund

Brandstätter-Verlag, 2018

176 Seiten, € 25,00



Die passionierte Feinschmeckerin und Köchin Margot Van Assche präsentiert in "Only 2" Rezepte mit zwei Zutaten, die überraschend gut zusammenpassen. Sie ergänzen einander in Konsistenz und Aroma, und manchmal ist die Kombination auch ungewöhnlich.

Die 70 Rezept sind gegliedert in Kapitel wie "Die besonders Frischen", "Die besonders Wärmenden" oder "Die besonders Geselligen". "Ofengeröstete Karotten auf Zitronenhummus" etwa sind gesellig, oder auch "Junge Kartoffeln in der Schale mit Rhabarberbutter".

Die meistens Rezepte brauchen nicht viel Kochzeit. Tipps, wie sie mit "extra Carbs" und/oder "extra Protein" zu einer Hauptspeise aufgepeppt werden können, liefert die Autorin ebenso wie Vorschläge, um etwas Crunch in das Gericht zu bringen.

Wer gerne Gemüse isst und neuen, kreativen Geschmäckern gegenüber aufgeschlossen ist, findet in "Only 2" viele Ideen zum Nachkochen und Verkosten.





