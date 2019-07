Pro

von Gianluca Wallisch

Endlich dürfen wir, normalsterbliche Holzklässler, durch den Gang in der Business-Class trippeln, immer einen Halbfuß vor den nächsten setzend. Dann Stillstand. Ärger über den Umstandsmeier, der das Platznehmen auf C-17 geradezu rituell in die Länge zieht.

Endlich bin ich dran. Aus Gewohnheit hatte ich bei der Online-Reservierung auf A-17 geklickt, was jetzt zur Folge hat, dass Herr Umstandsmeier seiner Titulierung folgend zeit- und platzfordernd meine Nerven strapaziert, bis ich mich einfädeln kann.

Nach all diesen Prüfungen in Demut und Geduld zwischen Check-in-Schalter und Reiseflughöhe ist das nächste Ritual zumindest ein liebgewonnenes: "Tomatensaft, bitte. Doppelt Pfeffer, danke." Warum eigentlich? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Ein Selbstversuch auf Wiener Normalniveau (171 Meter ü. d. M.) endete mit Schimmelbildung im Tetrapack, so uninteressant war das Gschloder. Aber man muss ja nicht jedes Ritual verstehen. Immerhin soll's gut gegen Thrombose sein. Na dann!