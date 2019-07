Cri Cri

Als verlässlicher und vom Strom unabhängiger Begleiter ist die kabellose Akkuleuchte Cri Cri überall dort einsatzbereit, wo sie gerade gebraucht wird. Das hockerförmige Teil lässt sich bequem an einem Griff tragen, einfach hinstellen oder an einen Ast aufhängen. Über ein Touch-System kann man ihre Lichtstärke regulieren, damit sie die gewünschte Helligkeit verbreitet. Ist sie gerade nicht im Einsatz, kann man sie platzsparend zusammenfalten und in der Tasche transportieren. Betrieben wird "Cri Cri" über eine intelligente LED-Platine im Inneren, aufladen lässt sich Foscarinis praktische Lichtquelle über den USB-Anschluss mit einem Netzteil oder am Computer. 385 Euro

www.foscarini.com