Die Zeit der unlimitierten Tarife ist angebrochen. Nachdem Magenta (T-Mobile) im Mai sein "5G-Ready"-Tarife mit unlimitierten SMS, Telefonieminuten und Datenvolumen an den Start gebracht hat, ist nun auch A1 nachgezogen. Der Mobilfunker hat bietet seit einige Tagen "Unlimited-Tarife" an – in der von A1 gewohnten Preiskategorie, dafür mit einem Galaxy S10.

84,90 Euro pro Monat

Im Tarif A1 Unlimited um 64,90 Euro monatlich sind 30GB EU Datenvolumen, 250 SMS/ Minuten Auslandstelefonie (EU-Ausland, in die Schweiz, USA, Kanada oder in die Türkei) sowie 250 SMS/ Minuten und 1GB Roaming (innerhalb der Schweiz, der USA, Kanada oder der Türkei) inkludiert.

A1 Unlimited Plus gibt es für 84,90 Euro pro Monat 50GB EU Roaming, 500 SMS/ Minuten Auslandstelefonie (EU-Ausland, in die Schweiz, USA, Kanada oder in die Türkei), 500 SMS/ Minuten sowie 1GB Roaming (innerhalb der Schweiz, der USA, Kanada oder der Türkei) .

Teil des 5G-Geschäftsmodells

Die Flat-Tarife sind ein Vorbote von 5G und werden sich wohl bald als Standard druchsetzen. Magenta-Chef Andreas Bierwirth meint , dass "unlimitierte Daten" Teil des 5G-Geschäftsmodells sind. "Die Zeit des Datenzählens ist vorbei", so der Manager. Nach den Plänen der großen Mobilfunker soll es kommendes Jahr in großen Teilen Österreichs soweit sein.

Das Versprechen

5G verspricht viel. Da wären zunächst einmal Internet-Geschwindigkeiten, mit denen sich ein Film binnen weniger Sekunden herunterladen lässt. Oder so kurze Reaktionszeiten, dass sich Industriemaschinen aus der Ferne steuern ließen. Ein Ende der Kapazitätsengpässe für Netzbetreiber. Die Vernetzung aller möglichen Technik außerhalb von WLAN-Verbindungen. Erste für 5G notwendige Frequenzen wurden in Österreich bereits versteigert – eine weitere Auktion folgt Ende des Jahres. Dann werden die für den flächenausbau benötigten Frequenzen angeboten. (sum, 14.8. 2019)