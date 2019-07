Revolte im Zirkus

Karo ist ein wenig anders. Also – eigentlich ist sie so, wie die meisten Kinder sind. Sie mag keine Regeln und sie lebt am liebsten im Wald. Zufällig kommt sie zum Zirkus. So mutig und geschickt sie auch ist: Es reicht nur zur menschlichen Kanonenkugel. Das macht Karo ganz gut, aber nicht gut genug für den verklemmt-strengen Zirkusdirektor.

Aber das ist sein Pech, denn in einem schönen Happy End revoltiert die komplette Belegschaft unter der Leitung des Löwen gegen den Mann mit dem komischen Hut ... und geht mit Karo. Und dann machen sie ihren Zirkus eben im Wald. Ohne Regeln. Dafür mit umso mehr Spaß.

Grace Easton, "Karo Kanonenkugel und der Löwe". € 14,40 / 40 Seiten. Verlag Knesebeck 2019

(red, 12.6.2019)

Weiterlesen

Weitere Kinderbuch-Rezensionen