München

Am Münchner Vater-Rhein-Brunnen entsteht im Sommer für drei Monate ein Strand mitten in der Stadt. Auf warmem Sand sitzend kann man ein umfangreiches Programm genießen: Live-Musik und Kunst. Ohne klassischen Sandstrand, aber dafür mit weitläufigen Kiesbänken wartet der "Flaucher" (Foto) in Sendling auf. Wer mag, kann sich in einem Bereich des Isarabschnitts auch hüllenlos sonnen.