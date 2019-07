In Städten wie London gibt es viel zu wenige leistbare Wohnungen, außerdem kämpfen Metropolen mit Luftverschmutzung. Matthew Chamberlain, der an der University of Westmister in London Architektur studiert hat, will für beide Probleme eine Lösung gefunden haben: Er entwickelte sogenannte Tree-Pods, also Baumhäuser aus Holz, mit denen er kurzfristig Wohnungen für Studierende, Young Professionals und Obdachlose schaffen will. Mit den Bäumen soll auch die Luftqualität verbessert werden.