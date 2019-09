Man kennt das ja: Gerade läuft noch alles rund in der Küche, dann läuten die Gäste, lugen einem mit Sprudel in der Hand in die Kochtöpfe, und das Chaos kennt kein Halten mehr – ist die Vorbereitung auch noch so gut.

Der Trick an diesem Gericht: Das Huhn brutzelt schon im Ofen vor sich hin, wenn die Gäste eintrudeln. Der Gastgeber kann sich also genauso ein Glaserl Prickelndes gönnen, plaudern und mit den Gästen warten, bis der Vogel mit goldbrauner Kruste signalisiert: Ich bin fertig.