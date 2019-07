Catalina Molina: "Das Stück ist schon seit vier Generationen Teil der Familie." Foto: Nathan Murrell

"Die Auszeichnung 'mein bestes Stück' gebührt meinem Sekretär, den man zu einem Schreibtisch aufklappen kann und der sich ganz wunderbar zum Arbeiten eignet. Aber nicht nur das. Er verfügt über unzählige Schubladen, Lädchen und sogar Geheimfächer.

Schließlich stammt das Wort Sekretär ja auch vom lateinischen Wort Secretio ab, was so viel wie 'im Geheimen' bedeutet. In einem der Geheimfächer bewahre ich die ersten Zähne meiner Tochter auf, die natürlich die Zahnfee geholt hat. Was ich sonst noch so verstecke? Das sage ich nicht, sonst wären es ja keine Geheimfächer.

Das Stück stammt aus dem Familienbesitz meines Lebenspartners und ist schon seit vier Generationen Teil der Familie. Ich kann mich gut erinnern, wie wir es von der Schweiz nach Wien transportiert haben. Ich mag das Möbel sehr, es ist so hilfreich wie verspielt, was sein Innenleben betrifft." (Michael Hausenblas, RONDO, 18.6.2019)