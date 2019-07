Pro

von Daniel Koller

Beim Grillen hört sich der Spaß auf. Experimente im Freien sorgen bei mir für Stirnrunzeln. Als grillerprobter Mann weiß man ohnehin alles besser. Fangen wir beim Feuer an: unbedingt Kohle und Briketts mischen. Wer nicht so grillt, kann gleich mit der Pfanne kochen.

Auch bei der Verteilung des Grillguts und dabei, wie lange es liegen muss, weiß ich Bescheid. Würstel und Geflügel eher außen, das Steak hingegen in der Mitte über der Hitze.

Und auch wo man das beste Fleisch bekommt, sollte unbedingt vorab mit mir abgesprochen werden. Als selbsternannter Grillexperte hat man auf jeden Fall auf meine Expertise zurückzugreifen.

Beim eigentlichen Grillvorgang wird dann selbstverständlich Hand angelegt. Niemand sonst darf in den Genuss der Grillzange kommen – selbst der Gastgeber wird weggescheucht. Man(n) weiß schon, was man(n) macht. Die Grillsaison kann also kommen. Wann wurde ich eigentlich das letzte Mal eingeladen?