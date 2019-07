Wien steht am Wochenende natürlich ganz im Zeichen des Donauinselfestes.

Aber in und um Wien tut sich auch noch anderes, einige Tipps:

Weinfestival Thermenregion

19. – 23. 06. 2019 – Die Winzer der Thermenregion laden am verlängerten Wochenende dazu ein, ihre Weine zu verkosten und die Region zu erleben. Von der Gourmet-Tour bis zum Wein im (Badner) Park, wo 55 Winzer mit 275 Weinen vertreten sind, gibt es hier einiges zu erleben. www.weinfestival.at





Gelato Festival

Ebenfalls in Baden findet am 19. und 20.6. das Gelatofestival statt. Am Josefsplatz bieten 16 Hersteller ihre Produkte zum Probieren an. Es gibt auch einen Wettbewerb um die beste Eissorte.

www.gelatofestival.com





Biorama Fair Fair

40 Ausstellerinnen und Aussteller aus den Bereichen Öko-Mode, Design und Lebensmittel stellen am Wochenende beim Biorama Fair Fair ihre Produkte vor. Zusätzlich gibt es Talks, Workshops und ein Kinderprogramm.

Gelände des Sophienspitals

1070, Apollogasse 19

Fr. 21.6. von 14-21 Uhr

Sa. 22.6. von 12-21 Uhr

So. 23.6. von 12-19 Uhr

www.fairfair.at,

Wamp Designmarkt

Nicht allzu weit davon entfernt gibt es am Samstag vor dem Museumsquartier den Wamp Designmarkt – zum letzten Mal vor der Sommerpause übrigens.

Samstag ab 11.00

1070 Wien, Museumsplatz 1

www.wamp.at

(19.6.2019)