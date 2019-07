12.10 ANIMATIONSFILM

Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf (Wall-E, USA 2008, Andrew Stanton) Ein kleiner, einsamer Müllroboter namens Wall-E lässt sich für die Liebe auf ein großes Abenteuer ein. Großartiger Animationsfilm mit ökologischem Gewissen aus dem Hause Pixar. Bis 13.35, ORF 1

14.20 KOMÖDIE

Jungfrau (40), männlich, sucht ... (The 40-Year-Old Virgin, USA 2005, Judd Apatow) Andy (Steve Carrell) ist mit 40 noch Jungfrau, seine Freunde bemühen sich um Abhilfe. Eine jener Komödien, mit denen Produzent, Regisseur und Drehbuchautor Judd Apatow das Genre erfolgreich neu definierte. Bis 16.10, Vox

19.40 REPORTAGE

Re: Briefe an Julia 400 Jahre ist es her, dass Julia jung starb – nachzulesen bei William Shakespeare. Bis heute bekommt sie Briefe. Ein Club in Verona beantwortet sie.

Bis 20.10, Arte

20.15 THRILLER

The Gift (The Gift, USA 2015, Joel Edgerton) Das Geschenk eines Sonderlings an einen einstigen Schulkameraden (Jason Bateman) und seine Frau (Rebecca Hall) entpuppt sich als nicht so absichtslos, wie es zunächst den Anschein hat. Gelungenes Regiedebüt des australischen Schauspielers Joel Edgerton (Boy Erased), der in dem Thriller auch in einer Hauptrolle brilliert. Bis 22.25, Puls 4

Foto: Puls 4

20.15 KOMÖDIE

Das Mädchen aus der Cherry-Bar (Gambit, USA 1966, Ronald Neame) Michael Caine als charmanter Gauner, der einen arabischen Fürsten (Herbert Lom) um eine Statue erleichtern will. Ihm zur Seite: das Barmädchen Nicole (Shirley MacLaine). Kurzweiliger Sixties-Exotismus. Bis 22.00, Arte

22.00 FILMKLASSIKER

Bellissima (Bellissima, I 1951, Luchino Visconti) Ein Filmregisseur (Alessandro Blasetti als er selbst) sucht das schönste Kind Roms, eine römische Arbeiterfrau (Anna Magnani) wittert die Chance, ihre kleine Tochter im Filmgeschäft unterzubringen. Luchino Visconti vereinte Satire und Neorealismus mit dokumentarischen Zügen. Ein Porträt des großen italienischen Regisseurs gibt es im Anschluss um 23.50 Uhr unter dem Titel Luchino Visconti, vom Film besessen zu sehen. Bis 23.50, Arte

22.55 WESTERN

Der Mann aus dem Westen (The Man of the West, USA 1958, Anthony Mann) Dem US-Regisseur Anthony Mann verdanken sich nicht nur dunkel funkelnde Film-noir-Klassiker, sondern auch einige der besten Western überhaupt. Der Mann aus dem Westen mit Gary Cooper als ambivalentem Helden markiert einen Zenit. Bis 0.30, 3sat

0.00 ACTIONFILM

Terminator (The Terminator, USA 1984, James Cameron) Wie alles begann: Arnold Schwarzenegger als zerstörerisches Muskelpaket mit unvergesslichen Einzeilern auf den Lippen, virtuos in Szene gesetzt von James Cameron: "I’ll be back." You bet! Bis 1.40, ORF 1