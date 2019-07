Auf Basis von für die Produktion verwendeten CAD-Dateien hat Onleaks Renderings des kommenden Galaxy Note 10 erstellt. Und diese zeigen keine Kopfhörerbuchse mehr. Grafik: Onleaks

Einst ein unerlässliches Feature bei Smartphones, ist sie zuletzt zu einer Seltenheit geworden: Die klassische Kopfhörerbuchse. Gerade im High-End-Bereich ist der 3,5mm-Klinkenanschluss damit zu einer Seltenheit geworden. Mit einer Ausnahme: Samsung beharrt auch bei seinen aktuellen Geräten noch auf dieser Verbindung. Doch nun häufen sich die Hinweise, dass damit bald Schluss sein dürfte.

Note 10

So sind vor kurzem Renderings des Galaxy Note 10 aufgetaucht, die eines klar machen: Eine Kopfhörerbuchse wird es hier nicht mehr geben. Produziert wurden diese Grafiken von OnLeaks auf Basis von CAD-Dateien, die für die Produktion der Geräte benutzt werden – also wohl direkt aus den Produktionsstätten stammen. Damit dürfte fix sein, dass das Note 10 ohne einen solchen Anschluss kommen wird, schon zuvor gab es entsprechende Gerüchte.

Vorgeschichte

Vollständig überraschend ist dieser Schritt aber ohnehin nicht: Immerhin verzichtet Samsung schon bei seinem faltbaren Smartphone Galaxy Fold auf eine Kopfhörerbuchse. Auch das Tablet Galaxy Tab S5E oder das Galaxy A80 kommen ohne diese Verbindung aus. Die weitere Richtung hatte der Hersteller also bereits vorgegeben. Insofern sei auch davon auszugehen, dass Samsung beim Galaxy S11 ebenfalls diesen Anschluss streicht, spekuliert Sammobile.

Die Argumentation für diesen Schritt ist absehbar, war sie doch schon von anderen Herstellern zu hören. Der Verzicht auf die Kopfhörerbuchse macht Raum frei für andere Dinge – etwa dünnere Designs oder auch größere Akkus. Und nicht zuletzt wird man damit eine Komponente los, die laufend physischen Belastungen ausgeliefert ist, und so zur Beschädigung neigt.

Die Zukunft ist drahtlos

Mit einem solchen Schritt würde Samsung nicht nur dem allgemeinen Markttrend folgen, er passt auch gut zu anderen strategischen Entwicklungen bei dem Hardwarehersteller. So setzt man selbst mit den Galaxy Buds zunehmend auf drahtlose Kopfhörer.

Wer eine Kopfhörerbuchse bei einem Smartphone sucht, wird sich also künftig an untere bis mittlere Preissegmente halten müssen. Hier werden solche Komponenten nämlich weiterhin verbaut. Der Grund dafür: Drahtlose Kopfhörer sind teurer als kabelgebundene, und Exemplare mit USB-C-Anschluss sind weiter rar. Und der Preis von Zubehör spielt in unteren Preissegmenten natürlich eine größere Rolle für die Kaufentscheidung. (apo, 9.6.2019)