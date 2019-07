Angestellter. Lebt in den Hohen Tauern und arbeitet in Wien.

"Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen" sind zwei Stunden lohnenswertes Bildungsfernsehen, in den man lernen kann, wie die Bewohner von Detroit zwischen den Industrieruinen ihrer Stadt das Gemüse selbst anbauen und die Bürgerbewegung in Island dem Parlament eine neue Verfassung ausarbeitet. Man sieht, wie zwei Familien verschiedener indischer Kasten im Doppelhaus freundschaftlich zusammenleben und die Einwohner englischer Gemeinden für den regionalen Wirtschaftskreislauf eine eigene Währung drucken (unter anderem eine 21-Pfund-Note). Der Zuseher denkt sich: Geht ja, wenn man nur den Hausverstand einsetzt und die Problem vernünftig und gemeinschaftlich anpackt.

In Finnland braucht es schon lange keine Schulnoten mehr

Besonders aufbauend ist das letzte Beispiel. Da erklärt der Direktor einer Grundschule in Finnland, warum die dortigen Schulen im Pisa-Test seit Jahren als Sieger bestehen. Es geht um Vertrauen. In Finnland gibt es keine aufwändigen Kontrollen. Es geht vielmehr um Vertrauen. Das Unterrichtministerium vertraut den Schulbehörden, die Schulbehörden vertrauen den Direktoren, die Direktoren den Lehrern und diese den Schülern. Noten? Nein, die gibt es in Finnland schon lange nicht mehr. Die Schüler wollen ja ohnehin von sich aus Lernen. Der eine braucht länger, der andere weniger lang. Da kommt es auf die in individuelle Förderung an, die bei zwei (sic!) Lehrern pro 15 Schüler optimal gegeben ist. Die Klasse erreicht das Jahresziel, auch wenn sie zur Hälfte aus Nichterstsprachlern besteht.

Die Regierung wird abgewählt, aber der Kontrollzwang lebt weiter

Szenenschnitt nach Österreich: Hier sprach sich ÖVP-Bildungssprecher Rudolf Taschner jüngst gegen den Vorschlag seines Parteifreundes, des Christgewerkschafters Paul Kimberger, aus, die unter Türkis-Blau eingeführten Ziffernnoten wieder abzuschaffen. Vertrauen ist gut, Kontrolle besser? Scheint so. Aber das kennen wir ja auch von der gestürzten Regierung, die Bildungssprecher Taschner im Parlament unterstützt hat. Von der Message Control zur Schüler Control ist es eben nur ein kleiner Schritt. (Markus A. Gaßner, 9.6.2019)

