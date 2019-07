Was sonst noch gezeigt wurde

Das Mobile-Game Elder Scrolls Blades erhält bald ein inhaltliches Update und soll im Herbst auf der Nintendo Switch landen. Die Erweiterung "Elsweyr" ist ab sofort für Elder Scrolls Online verfügbar. Wolfenstein Youngblood erscheint am 26. Juli für PC und Konsolen. Die Expansion "Moons of Elsweyr" erscheint in Kürze für das Online-Kartenspiel Elder Scrolls Legends. Zu Starfield und Elder Scrolls 6 gab es keine Neuigkeiten. (Daniel Koller aus Los Angeles, 10.6.2019)