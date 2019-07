Außerdem "Children of Men", Hermann Maier und ein Familienexperiment in Sachen klimafreundlich leben

2027 stirbt die Menschheit aus. Während die Gewalt regiert, erwartet eine einzige Frau ein Baby: Julianne Moore in "Children of Men" – 0.50, ZDF.

Foto: ZDF

19.40 REPORTAGE

Re: Gastro-Krise in Mecklenburg Reihenweise schließen Hotels und Restaurants. Der Grund: Personalmangel. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Hermann Maier – Meine Heimat: Die Sonnenberge Niederösterreichs Der Herminator führt wieder über Stock und Steine, dieses Mal rund um Hohe Wand, Schneeberg und Ötscher im Kollektiv mit Schwarzstorch, Habichtskauz und Fledermaus. Barbara Puskás hat gefilmt. Bis 21.05, ORF 2

20.15 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky: Liedermacher und Autor Wolf Biermann, Juristin Helene Klaar und Moderator und Autor Friedemann Karig. Bis 21.05, ORF 3

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Parteienfinanzierung und Transparenz diskutiert. / Die Zukunft von Jetzt: Seit dem Rausfall der Grünen aus dem Parlament vor zwei Jahren gibt es immer wieder Diskussionen über eine Kooperation, dazu ist Parteichefin Maria Stern live im Studio. / Nachhaltig Bauen. / Leitungsstreit: Der Strombedarf in Österreich wird steigen, weil fossile Energie in den kommenden Jahren zurückgefahren wird. Bis 22.00, ORF 2

21.10 THEMENABEND

Rassenkrieg in den USA? Richard Spencer prägte den Begriff "Alt-Right" – eine Abkürzung für "alternative right": die radikale Bewegung, die von vielen als die "schickere" Version des Ku-Klux-Klan angesehen wird. 22.05 Undercover bei den Neuen Rechten Der schwedische Student Patrik nimmt an Treffen der rechtsextremen Alt-Right-Bewegung teil, zunächst in London, später in den USA. Bis 23.00, Arte

21.45 DOKUMENTATION

Klimafreundlich leben: Ein Familienexperiment Familie Steingässer will ihr Leben klimafreundlicher gestalten. Die sechsköpfige Familie reiste um die ganze Welt und besuchte Regionen, die schon stärker vom Klimawandel betroffen sind als Deutschland. Zu Hause wollen sie ihr Leben ändern und den eigenen Kohlendioxid-Fußabdruck so gering wie möglich halten. Sie ändern ihren Alltag und machen ein Familienexperiment. Bis 22.15, ARD Alpha

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gags, Gags, Gags und dazu die Gäste Burgtheater-Direktor Martin Kusej und Rapperin Yasmo. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Kein Dreck! Die Reportage stellt Menschen vor, die sich mit der Vermeidung und Beseitigung von Verpackungen und Müll im Alltag beschäftigen. Sie zeigt, wie schon in der Schule ein Problembewusstsein geweckt wird und welche Wege die Kunststoff produzierende Industrie in Zukunft einschlagen will. 23.10 Haben oder Sein Die Marktwirtschaft hat den Industriestaaten Wohlstand gebracht – auch auf Kosten von Menschen auf anderen Erdteilen und einhergehend mit der Zerstörung der Natur. Und auf Kosten der seelischen Befindlichkeit. Bis 0.05, ORF 2