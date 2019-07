In Köln, "diesem oft behäbigen Schauplatz", sei für die neue Folge allerlei zusammengemischt worden, schreibt Inna Hartwich für die "Neue Zürcher Zeitung": "Rache und Selbstjustiz, Homophobie und Sexismus, Druck von allen Seiten und Kommissare, die so gern so objektiv bleiben wollen". Zum Schluss gebe es den Blick von Max Ballauf: "Leer und angestrengt. Fast so angestrengt wie das Paket an Themen, das diese Folge zusammengeschnürt hat." (red, 10.6.2019)

Und wie sehen Sie den Kölner "Tatort"? Hier im Forum ist Platz für Ihren Befund: