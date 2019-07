Angestellter. Lebt in den Hohen Tauern und arbeitet in Wien.

Es gibt Erntemaschinen, die bringen so viel Gewicht auf die Waage, dass sie für den Verkehr nicht zugelassen werden, um den Straßenbelag nicht zu zerstören. Also werden diese Maschinen über Spezialtransporter zum Acker gebracht. Dort gilt die Straßenverordnung nicht und die schweren Erntemaschinen können kreuz und quer herumfahren, wie sie wollen. Mit ihrem immensen Gewicht drücken sie den Boden so fest zusammen, dass dort keine Mikroorganismen mehr leben können. Ohne Mikroorganismen kann sich der Boden nicht erholen. Er laugt aus. Ein anderes gutes Mittel, um landwirtschaftlichen Boden zu zerstören, sind Pestizide. Fachleute sprechen davon, dass die landwirtschaftlichen Flächen bei gleichbleibender Behandlung ohnehin in fünfzig, sechzig Jahren nichts mehr hergeben werden. Und bis dorthin wird der Acker ein knappes Gut sein. In Österreich werden jeden Tag 12,9 (sic!) Hektar Grund verbaut. Kurzum – bald geht uns der Ackerboden aus.

Von der horizontalen zur vertikalen Landwirtschaft

Schlaue Geister machen sich schon heute Gedanken, wie wir uns in der Zeit knapper Ackerböden ernähren können – "Vertical Farming" heißt das Zauberwort. Die Früchte werden nicht mehr nebeneinander auf dem Feld gepflanzt, sondern so, dass sie im Gewächshaus oder entlang der Hauswand nach oben wachsen. Das ist eine gute Idee und wird der Menschheit sicher ein paar Jahre (Jahrzehnte?) Zeit verschaffen. Doch damit wird an der Wurzel des Übels vorbeigeplant. Wir sollten uns endlich einmal Gedanken machen, ob wir wirklich jeden Tag Fleisch essen müssen, ob wir alle ein Eigenheim brauchen und ob es immer mehr Verkehrsflächen für immer mehr Fahrzeuge braucht. Denn eines können wir uns schon heute ausrechnen - auch der Raum nach oben ist begrenzt. (Markus A. Gaßner, 10.6.2019)

Zum Thema:

Der Stall als Blackbox: Warum wir den Tod der Schweine ausblenden

Links:

Täglich werden 12,9 Hektar Boden neu verbaut (Umweltbundesamt)

Vom Autor:

Das heimische Wasser

Umweltzerstörung - Mit Vollgas gegen die Wand

Das Übergewicht, die Unterernährung und der Klimawandel

"Big Chicken" lässt staunen: Antibiotika für die Landwirtschaft

Die Grenzen des Wachstums sind bald erreicht