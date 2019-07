Madrid – Spanien hat in der EM-Qualifikation einen wichtigen Sieg gegen den wohl größten Konkurrenten um Platz eins in Gruppe F gefeiert. Die Mannschaft von Luis Enrique setzte sich am Montagabend 3:0 (0:0) gegen Schweden durch und baute ihren Vorsprung weiter aus.

Sergio Ramos sorgte per Handelfmeter in der 64. Minute für die Führung, Alvaro Morata (85./Foulelfer) und Mikel Oyarzabal (87.) trafen in der Endphase. Schweden ist punktegleich mit Rumänien (4:0 auf Malta, je 7 Punkte) Zweiter.

In Gruppe B reichte der Ukraine zu Hause gegen Luxemburg ein früher Treffer Roman Jaremtschuks (6.) zum 1:0-Sieg, mit zehn Punkten führen die Ukrainer die Tabelle souverän vor Luxemburg und Serbien (je 4) an. Die Serben, die Litauen auch dank eines Doppelpacks von Aleksandar Mitrovic (20., 34.) 4:1 schlugen, haben aber erst drei Partien absolviert. Portugal ist mit nur zwei Partien vorerst Vierter (2 Punkte).

Tschechien siegte gegen Montenegro 3:0 (1:0) und zog in Gruppe A bei einem Spiel mehr mit dem spielfreien Tabellenführer England gleich. In Gruppe C schrammte der weiterhin ungeschlagene Tabellenführer Irland (10) zu Hause gegen Schlusslicht Gibraltar knapp an einer Blamage vorbei. Ein Eigentor von Joseph Chipolina (29.) und ein Tor von Brady in der Nachspielzeit brachten schließlich ein 2:0. (APA, 10.6.2019)

EM-Qualifikation, 4. Runde

Gruppe A:

Tschechien – Montenegro 3:0 (1:0)

Tore: Jankto (18.), Kopitovic (49./Eigentor), Schick (82./Elfer)

Bulgarien – Kosovo 2:3 (1:1)

Tore: Popov (43.), Dimitrow (55.) bzw. Rashica (14.), Muriqi (64.), Rashani (93.)

Gruppe B:

Ukraine – Luxemburg 1:0 (1:0)

Tor: Jaremtschuk (6.)

Serbien – Litauen 4:1 (3:0)

Tore: A. Mitrovic (20., 34.), Jovic (35.) bzw. Novikovas (71./Elfer), Ljajic (92.)

Gruppe D:

Irland – Gibraltar 2:0 (1:0)

Tore: Chipolina (19./Eigentor), Brady (93.)

Dänemark – Georgien 5:1 (2:1)

Tore: Dolberg (14., 63.), Eriksen (30./Elfer), Y. Poulsen (73.), Braithwaite (93.) bzw. Lobzhandize (25.)

Gruppe F:

Spanien – Schweden 3:0 (0:0)

Tor: Ramos (64./Elfer), Morata (85./Elfer), Oyarzabal (87.)

Malta – Rumänien 0:4 (0:3)

Tore: Puscas (7., 29.), Chipciu (34.), Man (91.). Gelb-Rot: Chipciu (81./Rumänien)

Färöer – Norwegen 0:2 (0:0)

Tore: Johnsen (49., 84.)