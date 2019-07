Sebastian hatte da auf einen Morgenlauf reagiert. Ich hatte auf SoMe geschrieben, dass die Firmenputzbrigade mich ein bisserl seltsam anschaue, wenn ich um sieben in der Fabrik einreite, meinen Rucksack mit Tageszeug abwerfe und dann laufen gehe: Das Office liegt am Donaukanal. Es gibt, wie arbeitsrechtlich angeblich vorgesehen, auch eine Dusche. Ich bin seit Jahren der Einzige, der sie benutzt.

Die Kollegen und Kolleginnen haben zunächst komisch geschaut. Mittlerweile haben sie sich dran gewöhnt und reagieren seither wie Sebastian: "Wir hätten auch gern diesen Willen." Ich frage dann das, was ich Sebastian auch fragte: Wollt ihr denn überhaupt? Meistens kommt dann "Ich weiß, dass ich wollen sollte" oder "Na ja, ich würde halt gerne wollen". Nachfrage: Und was willst du wollen? "Wenn ich das wüsste. Laufen vielleicht? Das tun doch jetzt alle." Sorry, aber genau da hakt es: nicht an der gewählten Aktivität, sondern am Fragezeichen. Und an "alle" als Grund.