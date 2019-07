Malmö – In der schwedischen Großstadt Malmö hat es in der Nacht auf Dienstag innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Explosionen gegeben. Die erste ereignete sich gegen 2 Uhr im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses im Viertel Rosengard, eine Stunde später explodierte dann etwas vor einem Nachtclub im Stadtzentrum.

An beiden Orten entstand Sachschaden, verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Club war zu dem Zeitpunkt geschlossen, berichtete der Sender SVT. Die Polizei teilte mit, ein Bombeneinsatzkommando habe den ersten Explosionsort am Morgen bereits untersucht.

Zahl der Explosionen stieg an

Näheres zu den Vorfällen war noch unklar. Festgenommen wurde bisher niemand. Solche Explosionen hängen in Schweden oft mit Konflikten zwischen rivalisierenden kriminellen Banden zusammen. Roberts sagte dazu, die Zahl der Explosionen in der Stadt sei gestiegen. Vor einigen Jahren seien diese noch mit Handgranaten verübt worden, mittlerweile handle es sich um Sprengstoff.

In Malmö hatte die Polizei am Montag im Hauptbahnhof auf einen Mann geschossen, der mit einer Bombe gedroht hatte. Der mit den Schüssen ins Bein verletzte Verdächtige hatte angegeben, Waffen und Sprengstoff bei sich zu haben. In seinen Taschen seien jedoch keine gefährlichen Gegenstände gefunden worden, sagte Roberts nun. Der aus Italien stammende Mann sei festgenommen worden. Sein Motiv sei weiterhin unklar. (APA, 11.6.2019)