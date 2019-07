Kardinal Raymond Burke kritisiert den Papst. Foto: Reuters/Casilli

Washington – Der amerikanische Kardinal Raymond Burke und eine kleine Gruppe an bischöflichen Mitstreitern kritisieren die Haltung des Papstes zum Verbot der Todesstrafe. Die Kirche habe nicht geirrt, als sie noch den Standpunkt vertrat, dass die Ausübung der Todesstrafe zulässig sei, wenn sie "wirklich notwendig ist, die gerechte Ordnung von Gesellschaften" aufrechtzuerhalten, heißt es in einem von ihnen veröffentlichten Dokument, wie Kathpress am Dienstag berichtete.

Burke und die Bischöfe verteidigen darin traditionelle Lehren der Kirche gegen den Zeitgeist. Wie der National Catholic Register am Montag berichtete, wird in der "Declaration of Truths" (Deklaration von Wahrheiten) eine "große spirituelle Epidemie" beklagt, die zu weltweiter "doktrinärer Konfusion und Fehlorientierung" geführt habe. Dadurch sei "die spirituelle Gesundheit und die ewige Erlösung vieler Seelen" in Gefahr.

40 Punkte

Der aus 40 Punkten bestehende Text grenzt das Christentum explizit von anderen Religionen ab, betont die Lehren zur Sexualität, Wiederverheiratung Geschiedener und bekräftigt die traditionelle Sicht der Rolle von Frauen in der Kirche. Ausdrücklich bekräftigen die Bischöfe ihr Nein zur Teilnahme protestantischer Gläubiger an der Eucharistie.

Zu den Unterzeichnern zählen neben Kardinal Burke die Bischöfe Athanasius Schneider, Tomash Peta und Jan Pawel Lenga aus Kasachstan sowie der litauische Kardinal Janis Pujats, wie Kathpress berichtete. (APA, 11.6.2019)