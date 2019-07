Wiener Neustadt – Die am Freitag bekanntgewordene Einstellung der Heeressicherheitsschule in Wiener Neustadt sorgt weiter für Diskussionen. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) teilte am Dienstag mit, er habe Verteidigungsminister Thomas Starlinger "heute ersucht, eine im Sinne der unmittelbar Betroffenen – das sind in erster Linie die Schülerinnen und Schüler – annehmbare Lösung zu finden".

Schneeberger schlägt vor, die Daun-Kaserne zu adaptieren, was hohe Investitionen ersparen würde. Er habe Starlinger "ersucht, diese Variante intensiv zu prüfen".

Fehlende Finanzierung

Die Heeressicherheitsschule als gemeinsames Projekt des Verteidigungs- und des Bildungsministeriums "wird mit dem heutigen Tag eingestellt", hatte das Verteidigungsressort am Freitag mitgeteilt. Grund dafür seien "die fehlenden finanziellen Mittel von rund 30 Millionen Euro, die für die Einsatzfähigkeit des Österreichischen Bundesheeres dringend erforderlich sind, um auch künftig die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung gewährleisten zu können".

Bei ÖVP und FPÖ rief die Entscheidung scharfe Kritik hervor. 53 Schülerinnen und Schüler benötigen nun für den Herbst adäquate Schulplätze. (APA, 11.6.2019)