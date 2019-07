Ein Sattelschlepper ist am Dienstag, 11. Juni 2019, auf der Nordrand Schnellstraße (S2) in Fahrtrichtung Wien aus bisher unbekannter Ursache auf einen weiteren Lkw geprallt. Bei dem Unfall zwischen den Ausfahrten Süßenbrunn und Hermann-Gebauer-Straße in Wien-Donaustadt wurden die beiden Fahrzeuglenker und ein Beifahrer leicht verletzt.