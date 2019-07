Nin

Um auf den Strand der Königin, den Kraljičina Plaža, in der Nähe der kleinen Stadt Nin zu gelangen, muss man einen kurzen, flachen Wasserabschnitt durchwaten. Dann hat man ihn erreicht, einen der schönsten Sandstrände Kroatiens. Ganz in der Nähe befindet sich auch die größte medizinische Schlammlagune des Landes – wer sich also etwas Gutes tun will, der kann sich dort im Heilschlamm wälzen.