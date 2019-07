Radiotipps für Mittwoch

11.05 LESUNG

Radiogeschichten: Der Meeresspiegel von Hermann Broch Ein einsamer Wanderer trifft einen Fischer und seine Frau. Für kurze Zeit wird er in ihr Leben verwickelt. Bis 11.25, Ö1

15.30 REPORTAGE

Moment – Leben heute: Fundbüro am Pistenrand Was unter dem Schnee zum Vorschein kommt, wenn die Bergbahnen am Saisonende die Skipisten säubern. Bis 15.55, Ö1

19.00 MUSIKMAGAZIN

Homebase Was geschah in der queeren Popkultur seit den Stonewall-Riots 1969? Bis 22.00, FM4 (Johannes Pucher, 12.6.2019)