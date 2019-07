Deutlich reduzierter Look im Vergleich zu früheren Versionen: weniger Firefox im Firefox-Icon als bisher

Ein neuer Stil für Firefox. Grafik: Mozilla

Selbst das Aussehen von Programm-Icons ist gewissen Modetrends unterworfen. In den vergangenen Jahren hat sich dabei zunehmend ein reduzierter Look durchgesetzt, nachdem zuvor noch hochdetaillierte Grafiken dominierten. Dieser Realität passt sich nun auch Mozilla an und überholt die visuelle Identität seines Browser.



Neuer Stil

In einem Blogeintrag enthüllt Mozilla den neuen Look für seinen Browser Firefox. Dabei zeigt sich vor allem, dass das namensgebende Tier – auf Deutsch "roter Panda" – in der Grafik für die gesamte Markenidentität nur mehr angedeutet wird. Lediglich im Icon für den Browser selbst ist noch der Kopf des Tieres zu sehen, wobei sich die Perspektive etwas verändert hat.

Die verschiedenen Logos für die Firefox-Welt folgen alle einem einheitlichen Stil. Grafik: Mozilla

Farben und Formen

Mit dem neuen Look gehen auch Farb- und Formenschemata einher, an denen sich Mozilla auch für andere Icons hält – etwa für Dienste wie "Firefox Send" oder auch den "Firefox Monitor". (red, 12.6.2019)

