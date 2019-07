Zürich – Tamedia – der Schweizer Medienkonzern hält in Österreich ein Viertel an der Tageszeitung "Heute" und die Mehrheit an deren Onlineauftritt – kommt es zu einem Chefwechsel. CEO Christoph Tonini geht per 30. Juni 2020. Danach übernimmt Verwaltungsratspräsident Pietro Supino die Gruppenleitung. Tonini habe schon vor längerer Zeit die Absicht geäußert, sich nach seinem 50. Geburtstag und 17 Jahren bei Tamedia beruflich zu verändern, teilte Tamedia am Mittwoch mit.

Tonini, der seit 2013 CEO ist, habe "Außerordentliches" geleistet, hieß es weiter. Über 80 Prozent des heutigen Gruppenergebnisses stammten aus neuen Geschäften in den Bereichen Pendlermedien, Werbevermarktung und Marktplätze, die unter seiner Leitung entwickelt und übernommen worden seien.

Nach dem Abgang von Tonini übernimmt Verwaltungsratspräsident und Verleger Pietro Supino im Juli 2020 die Gruppenleitung – und damit ein Mitglied der Gründerfamilie des Tagesanzeiger-Verlags.

Dezentralisierung

Allerdings wird der Konzern bis dahin neu aufgestellt. Konkret werde Tamedia weitgehend dezentralisiert. Ab Jahresbeginn 2020 würden die vier Geschäftsfelder als eigenständige Einheiten "mit je eigener Geschäftsleitung, eigenem Verwaltungsrat sowie eigener Erfolgsrechnung" geführt. Die Rede ist von einer "holdingartigen Struktur".

Neben Supino gehörten Samuel Hügli (Technologie & Ventures) und Sandro Macciacchini (Finanzen & Personal) weiterhin dem Führungsteam der Gruppe an.

Die vier weitgehend autonomen Geschäftsfelder sind laut den Angaben die "Bezahlmedien", welche von Marco Boselli und Andreas Schaffner geleitet werden, die "Pendlermedien" (Leitung: Marcel Kohler), die "Werbevermarktung" (Michi Frank) und die "Marktplätze" (Christoph Brand). Die Zusammensetzung der Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen der Einheiten werde in der zweiten Jahreshälfte festgelegt, hieß es weiter.

Dank der Dezentralisierung sollen die vier Einheiten "in den relevanten Märkten mit ihren unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten" agiler handeln können, wie es weiter hieß.

Die Gruppen-Leitung werde künftig die Umsetzung der Strategie begleiten und die Nutzung von Synergien sicherstellen. Insbesondere wolle Tamedia mit der gruppenweiten Nutzung von Daten die Produkte verbessern. Betont wurde außerdem, dass die Publizistik "als Ursprung der Gruppe" das zentrale verlegerische Anliegen und ein Investitionsschwerpunkt bleibe. (APA, 12.6.2019)